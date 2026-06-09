Într-o discuție despre leadership, încredere, responsabilitate și deciziile care pot schimba România, Geoană, președintele Institutului Aspen România, a vorbit despre omul din spatele funcțiilor publice, despre costurile vieții politice și despre nevoia unei noi generații de lideri.

„Nu cred că există lider născut din leagăn”, spune Mircea Geoană. În opinia sa, leadershipul este un proces continuu de învățare, iar curiozitatea rămâne una dintre calitățile esențiale ale unui om care vrea să rămână relevant. Fostul oficial NATO afirmă că încearcă în continuare să înțeleagă domenii noi, de la tehnologie militară până la inteligență artificială și capital de risc.

Geoană spune că una dintre constantele vieții sale publice a fost dorința de dialog. Chiar și în politică, acolo unde confruntarea este adesea inevitabilă, fostul lider PSD susține că a încercat să caute punți de comunicare cu cei aflați în tabere diferite.

Întrebat despre putere, Geoană o descrie ca pe „un elixir foarte complex”, care poate schimba oamenii dacă nu este dozată cu luciditate. El spune că un lider trebuie să înțeleagă că funcțiile nu durează la nesfârșit și că, la final, rămâne reputația.

Una dintre ideile care i-au marcat parcursul, spune Geoană, a fost dorința de a aduce România mai aproape de Occident. Această aspirație s-a născut, paradoxal, din frustrarea de a nu fi putut călători în Vest înainte de 1989. După Revoluție, această frustrare s-a transformat într-un obiectiv politic și profesional: integrarea României în lumea occidentală.

„Cum facem ca apartenența noastră în Europa să se traducă în prosperitate, influență și autorespect?”, este una dintre întrebările pe care Geoană spune că România trebuie să și le pună în continuare.

Fostul secretar general adjunct al NATO a vorbit și despre costurile politicii. A amintit momentul dificil de după alegerile prezidențiale din 2009, dar și lecția rezilienței: politica este, spune el, „un sport dur”, în care trebuie să ai capacitatea de a merge mai departe după înfrângeri.

În opinia sa, România are nevoie de lideri capabili nu doar să gestioneze problemele immediate: economice, sociale sau politice, ci și să anticipeze schimbările majore care vin: transformări geopolitice, tehnologice și economice.

Geoană a vorbit și despre Institutul Aspen România, care a împlinit recent 20 de ani. Potrivit acestuia, institutul a format peste 2.500 de tineri din 40 de țări și are rolul de a crea spații de dialog între mediul public, privat, academic și civic.

La final, Mircea Geoană a rezumat leadershipul în trei idei: nu trebuie să fii președinte pentru a fi lider, curiozitatea este esențială într-o lume în schimbare, iar nicio înfrângere nu este definitivă.