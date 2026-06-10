O înregistrare video în care un bolid Lamborghini Urus circulă cu viteză foarte mare pe străzile din Varșovia a stârnit o dezbatere intensă în mediul online.

Prețul unui Lamborghini Urus variază în funcție de model (Urus S, Urus Performante sau Urus SE Hybrid) și de starea acestuia, prețurile de pornire fiind cuprinse între 250.000 și 370.000 de euro.

Prețul de pornire al unui Lamborghini Urus S: de aproximativ 222.000 – 269.000 de euro. Un Lamborghini Urus Performance costă între 252.000 și 270.000 de euro, iar un.Lamborghini Urus SE Hybrid ajunge la la peste 350.000 de euro.

Vehiculul ar fi fost condus de modelul ucrainean Darina Anderianova, care a publicat imaginile pe rețelele sociale.

Într-un videoclip filmat pe strada Kasprzaka, unde limita de viteză este de 50 km/h, mașina a atins 144 km/h.

Un alt video, realizat pe timpul nopții, arată aceeași mașină rulând cu peste 230 km/h pe șoseaua S8, unde limita maximă este de 120 km/h.

Poliția din Varșovia a deschis o anchetă pe 5 iunie pentru a verifica autenticitatea videoclipurilor și circumstanțele incidentului, conform declarației agentului Kamil Sobótka, purtător de cuvânt al departamentului de poliție rutieră.

Există și speculații că videoclipurile ar fi fost generate de un software de inteligență artificială, însă detaliile și identificarea locațiilor sugerează contrariul.

Dacă se confirmă că imaginile sunt autentice și că vitezele prezentate în videoclipuri sunt reale, șoferul ar putea primi o amendă de 2.500 zloți, circa 600 de euro, 15 puncte de penalizare și suspendarea permisului de conducere pentru trei luni.

De asemenea, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii ar putea atrage o amendă suplimentară de 500 de zloți (120 de euro) și 12 puncte de penalizare.

Publicarea în mediul online a materialelor care arată încălcări ale regulilor de circulație poate servi drept probă în cadrul investigațiilor.

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