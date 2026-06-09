Solicitanții pot depune mai multe proiecte, dar în limita unei sume

În perioada 15 iunie – 14 august 2026 se desfășoară cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară. Ghidul solicitantului a fost publicat pe site-urile MADR și AFIR.

„Pentru această sesiune este disponibil un buget total de 265 de milioane de euro, din care 145 de milioane de euro sunt alocate proiectelor cu capacități instalate de până la 1 MW inclusiv, iar 120 de milioane de euro proiectelor cu capacități instalate de peste 1 MW. Finanțarea este acordată în proporție de 100% pentru investițiile în producerea energiei din surse solare, în limita a 650.000 euro/MW pentru capacitățile de până la 1 MW și de 550.000 euro/MW pentru capacitățile care depășesc 1 MW”, precizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat.

În cadrul Schemei de energie, solicitanții pot depune mai multe proiecte, dacă investițiile vizează locuri de producție diferite, dar cu încadrarea în limita sumei de 20 de milioane de euro per beneficiar.

Prin această schemă sunt sprijinite investițiile în realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu sau fără sisteme de stocare.

„Prin finanțarea 100% nerambursabilă a capacităților solare, oferim un sprijin concret pentru reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității sectorului agroalimentar românesc. Îi încurajez pe toți cei interesați să valorifice această oportunitate de finanțare. Independența energetică și modernizarea agriculturii românești trebuie să continue, iar rolul nostru este să asigurăm accesul cât mai rapid și eficient la aceste resurse financiare”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Cine sunt beneficiarii eligibili

Beneficiarii eligibili ai schemei sunt întreprinderile din sectorul agricol sau al industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile sau federațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Cererile de finanțare se depun exclusiv online, prin intermediul portalului AFIR.

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