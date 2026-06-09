Tomac s-a născut în iunie 1981 în localitatea Babele din sudul Basarabiei, în fostul județ Ismail. Astăzi, localitatea se află pe teritoriul Ucrainei. El a venit în România la 17 ani prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul granițelor.

În acest context, Tomac a fost întrebat de realizatorul Mihai Gâdea: „Care este diferența dintre a fi român din Basarabia și ce v-a dat dumneavoastră suplimentar și eu care am copilărit în zona Făgărașului?”.

„E o diferență foarte mare pentru că este foarte greu să explici atunci când te apropii de sârma ghimpată că dincolo este țara ta. Nu poți traduce acest sentiment”, a răspuns consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, moment în care a lăcrimat.

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Și a continuat să depene amintirile în aceeași notă: „E o chestiune care te marchează și evident că pentru mine, acest moment a fost definitoriu. Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu este un lucru simplu și evident că pentru mine, toată activitatea pe care am desfășurat-o a fost marcată de această copilărie și de această nedreptate prin care trăiesc și astăzi milioane de români”.

„Mi-am adus aminte de clipele în care plecam desculț spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea. Mi se părea o nedreptate. Este un moment care te marchează și e strâns legat de copilărie”, a mai povestit el.

Eugen Tomac a renunțat la cetățenia ucraineană și a rămas cu cetățenia României și a Republicii Moldova

Premierul desemnat a explicat că este cetățean al României și al Republicii Moldova, dar „Ucraina nu permitea dubla cetățenie”. Așa că, „la un moment dat, pentru a nu exista complicații, am depus o cerere la Ambasada Ucrainei din București de a renunța, tocmai din rațiuni de a nu exista complicații”.

„Eu mi-am dorit foarte mult să devin cetățean al Republicii Moldova. Sunt implicat, atașat, susțin Republica Moldova și eu cred că trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și să promovăm și să salvăm ceea ce se poate. Iar Republica Moldova este unul dintre obiectivele mele și întreaga mea activitate s-a desfășurat și prin prisma promovării Republicii Moldova, nu de ieri, de astăzi, de mai bine de 25 de ani. Și ca jurnalist, și ca profesor, și ca expert în instituțiile guvernamentale. Și apoi secretar de stat, deputat în Parlamentul României”, a conchis Eugen Tomac.

Din octombrie 2025, Tomac este consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică. Tomac are 10 zile să formeze un Guvern

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

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