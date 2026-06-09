„Trebuie să spunem foarte clar – Ucraina este țara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”.

Foarte clar, într-adevăr, până la conjuncția „Deci”. De acolo logica i-a tras comandantului suprem covorul roșu de sub picioare. Nicușor Dan a lunecat în ceea ce se cheamă „generalizare excesivă”, ca apoi să execute un salt mortal în non sequitur (adică „nu decurge [din premise]” – ușor de tradus și pentru latiniștii a priori din SRI).

Pe scurt și a posteriori: din premisele de netăgăduit că Rusia este statul agresor, iar Ucraina cel agresat, concluzia că „pentru orice evenimente care apar responsabilul este Rusia” nu face decât să scutească (i)responsabilii din structurile de apărare și securitate să-și mai exhibe incompetența în concluzii pe muchia ridicolului. E drept că, folosită cu talent, eroarea de judecată non sequitur are darul de a declanșa fulminații de umor în teatrul absurdului.

Nu despre absurd vorbim în cazul dronei din Portul Constanța, ci despre un nărav vechi: (i)responsabilii cu „apărarea și securitatea pe litoralul românesc al Mării Negre” l-au îmbrobodit pe comandantul suprem, asigurându-se că l-au convins pe deplin, după patru ore și jumătate, de faptul că au respectat întocmai și la timp procedurile.

Drept urmare, fiecare dintre acești dibaci cu grade mari ar merita o stea în plus în constelația Carul Mare cu Oiștea-n Gard. Doar au evitat o catastrofă!!! De fapt, meritul că Oil Terminal și depozitul de azotat de amoniu n-au fost atinse aparține în primul rând celor două balize antipoluare în care s-a proptit drona, dar și amabilității ucrainenilor, care – cu 26 de minute înainte de ora fatală – au atras atenția autorităților noastre că urmează explozia.  

Suntem fără Apărare. Avem o armată pacifistă, iubitoare de frumos. Până anul trecut, generalul responsabil cu Înzestrarea a băgat banii în tablouri. După un calcul aproximativ: un tablou și un sfert la 10 infanteriști doritori să-și amenajeze estetic tranșeele.

De la înălțimea funcției sale, cam la opt ani de când o ocupa, fostul președinte Klaus Iohannis ne informa (ca să fim informați) – cu o grimasă de repulsie – că România este un stat eșuat. „Statul român a eşuat în misiunea fundamentală de a-şi proteja cetăţenii”. (Tocmai arsese Secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța; șapte morți și zeci de răniți).

Succesorul său, Nicușor Dan, n-a avut încă vreme să prindă ideea. Suntem fără Apărare. În schimb, premierul desemnat al viitorului său guvern „tehnic” (Eugen Tomac s-a sfiit să ducă până la capăt cuvântul „tehnocrat”) ne-a dat o veste minunată: „Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri”. Cu alte cuvinte (tot din vechiul folclor propagandistic), viitorul guvern e decis „să facă totul”.

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