Juridic, adevărul e fix pe dos: o amendă nu e o sentință. Iar dacă vă uitați la cât profit au făcut băncile în ultimii trei ani, înțelegeți de ce se vor bate până la ultima portiță de drept.

„Deci chiar ne-au umflat ratele”.

Și, instantaneu, întrebarea care a aprins telefoanele tuturor avocaților din țară:

„Putem da banca în judecată? Ne primim banii înapoi? De mâine?”

Răspunsul corect – cel pe care, din păcate, puțini au curajul să-l rostească pe la televizor – încape într-un cuvânt: NU. Nu pentru că dreptul nu există, ci pentru că, deocamdată, nu s-a tras decât primul foc de armă. Iar de partea cealaltă a baricadei stau niște adversari care nu doar că au avocați buni, ci își permit și o armată întreagă de ei. O să vedem imediat din ce.

O amendă nu este o sentință. Punct

Aici e confuzia din care se hrănește tot entuziasmul. Consiliul Concurenței nu este o instanță. Nu a pronunțat o hotărâre. Nu a stabilit definitiv nicio fraudă și, mai ales, nu a obligat nicio bancă să verse vreun leu vreunui client.

Ce a făcut este o decizie administrativă: o autoritate a statului spune că, în opinia ei, băncile au încălcat regulile concurenței în perioada în care se fixa ROBOR. Atât. Nu e capătul drumului, este doar startul.

Toate băncile mari pleacă deja spre instanță, și nu din întâmplare

La câteva ore după anunț, instituțiile vizate au reacționat în cor: UniCredit, Banca Transilvania, BRD, CEC Bank, ING, Raiffeisen – toate au respins acuzațiile și au promis că vor contesta decizia, unele declarând senin că merg până la ultimul grad de jurisdicție, inclusiv la instanțele europene.

Traducere pentru omul cu rata pe masă: urmează ani de procese. Curtea de Apel București, apoi Înalta Curte de Casație și Justiție, eventual Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Decizia poate fi atacată în 30 de zile de la comunicarea motivării, iar până la o soluție definitivă vor trece, realist, ani buni. Nu luni. Ani.

De ce o amendă nu vă pune, singură, niciun leu în buzunar

În dreptul concurenței există două lucruri complet diferite, pe care presa le amestecă vesel: a pedepsi o companie – treaba autorității de concurență – nu înseamnă a despăgubi clienții.

Pentru ca un client să primească bani înapoi, el trebuie să dovedească, în fața instanței, trei lucruri: că a existat o încălcare, că el a suferit un prejudiciu concret și că între cele două există o legătură directă. Or, primul element – însăși existența încălcării – e exact ceea ce toate băncile contestă acum, cu toată artileria.

Și mai e o piesă pe care comentariile entuziaste o sar elegant, deși schimbă totul. Legea care guvernează aceste despăgubiri în România – OUG nr. 39/2017, care transpune Directiva Europeană 2014/104/UE – spune limpede: decizia autorității de concurență ține loc de dovadă a încălcării în procesul de despăgubire doar atunci când a rămas definitivă!. Cât timp e contestată, nu e definitivă. Iar fără ea definitivă, debitorul care aleargă azi la tribunal rămâne să demonstreze el, singur, de la zero, ce a stabilit Consiliul Concurenței după o anchetă de ani buni.

Ce pățiți, de fapt, dacă fugiți azi la tribunal

Cel mai probabil, procesul vă va fi suspendat. Codul de procedură civilă (art. 413) îi permite instanței să pună un dosar „pe pauză” până se lămurește o altă cauză de care depinde soluția. Iar soarta dosarului dumneavoastră de despăgubire depinde, cap-coadă, de soarta deciziei Consiliului Concurenței.

Logica e simplă și necruțătoare: imaginați-vă că un client câștigă despăgubiri azi, iar peste trei ani, Curtea de Apel sau Înalta Curte anulează decizia Consiliului. Tot fundamentul juridic al despăgubirii se prăbușește. Tocmai ca să nu se ajungă la asemenea contradicții, instanțele așteaptă, de regulă, finalul „bătăliei principale”.

Și acum, partea care explică totul: cât au câștigat băncile cât timp ținea scandalul

Ca să înțelegeți de ce băncile nu vor „rezolva amiabil de mâine” și de ce sunt dispuse să plătească ani de onorarii de avocatură ca să conteste, e suficient să vă uitați la o singură coloană din bilanțuri: profitul.

Sectorul bancar românesc – vreo 32 de instituții – a încheiat 2023 cu un profit net de circa 13,7 miliarde de lei, după care a bătut un record absolut în 2024: aproximativ 14,8 miliarde de lei, adică în jur de 2,8–3 miliarde de euro. Cel mai mare câștig din 1990 încoace. În 2025, ritmul s-a păstrat: la jumătatea anului, profitul net pe sistem era deja de circa 7,5 miliarde de lei, pe traiectoria unui nou an „bun”.(date BNR.)

Adunați trei ani: peste 40 de miliarde de lei profit net – adică în jur de 8 miliarde de euro. Iar amenda-record care a entuziasmat o țară întreagă? 710 milioane de euro. Repartizată pe zece bănci. Cu alte cuvinte, sancțiunea „istorică” valorează cam un sfert din ce a câștigat sistemul bancar într-un singur an.

Și nici la nivel individual, cifrele nu lasă loc de milă: numai Banca Transilvania a raportat un profit net de 3,53 miliarde de lei în 2024, urcat la 4,1 miliarde în 2025 (+16%). Raiffeisen – 1,67 miliarde, BRD și ING – fiecare în jurul a 1,5 miliarde, UniCredit – 1,28 miliarde, iar CEC Bank – 687 milioane de lei. Toate astea în ani în care economia a crescut anemic, cu sub 1%, iar principala sursă a câștigului a fost exact dobânda încasată de la dumneavoastră.

Acum recitiți comunicatele lor de presă, în care decizia e „nelegală” și „va fi contestată până la ultimul grad de jurisdicție”. Vă mai pare surprinzător că niște instituții care numără cele mai mari profituri din istoria lor sunt dispuse să se judece un deceniu decât să recunoască ceva ce le-ar putea costa despăgubiri către sute de mii de clienți? Pentru o bancă, un proces de zece ani nu e o tragedie. E o linie de buget.

Atenție la cei care vă promit bani „de mâine”

Se aud deja voci care îndeamnă debitorii să ceară despăgubiri imediat, ba chiar să formuleze acțiuni colective. Teoretic, acțiunile colective sunt posibile. Practic, fără o hotărâre definitivă care să confirme concluziile Consiliului, orice astfel de demers riscă să intre direct într-un lung blocaj procedural, lăsându-i pe oameni cu taxe, onorarii și ani de așteptare, dar fără rezultat.

Cine vă promite recuperări rapide de bani în acest moment fie nu cunoaște mecanismul, fie are alt interes decât al dumneavoastră. Și, de regulă, nu e primul.

Ce ar trebui totuși să facă cei cu creditele:

Să nu ia decizii pripite. Să-și păstreze toate documentele de credit – contracte, grafice, extrase. Să urmărească procesele dintre bănci și Consiliul Concurenței, pentru că acolo se decide totul. Și, mai presus de orice, să înțeleagă diferența dintre o amendă administrativă și o condamnare definitivă. Termenele de prescripție pentru o eventuală acțiune în despăgubire există și pot fi protejate la momentul potrivit, dar acel moment se construiește juridic, nu se forțează din entuziasm.

Concluzia

Astăzi nu asistăm la finalul scandalului ROBOR. Asistăm la deschiderea lui.

Consiliul Concurenței spune că a descoperit o încălcare gravă. Băncile – proaspăt ieșite din cel mai profitabil an din istoria lor – spun că decizia e nelegală și o vor ataca până la ultima portiță de drept. Între cele două tabere stau sute de mii de români cu credite, cărora li se flutură pe la nas o victorie care, deocamdată, nu există pe hârtia niciunei sentințe.

Adevărul pe care publicul trebuie să-l știe încape într-o frază: astăzi avem o amendă. Mâine începe războiul din instanțe. Iar despre despăgubiri vom putea vorbi serios abia după ce se așază praful, adică peste ani, și numai dacă decizia rămâne în picioare.

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