În plan diplomatic, retorica neobișnuit de reținută a lui Donald Trump după doborârea elicopterului american de către Iran arată o dorință disperată a Casei Albe de a evita reluarea ostilităților la scară largă. Deși promite o replică obligatorie, tonul aproape resemnat al președintelui confirmă că prioritatea sa absolută rămâne salvarea acordului de pace, un detaliu strategic pe care Teheranul l-ar putea specula în avantajul său.
Trump s-a răzgândit după doborârea elicopterului american: „Nu a fost mare lucru”
Președintele Donald Trump a minimizat importanța doborârii elicopterului militar american de către Iran, declarând într-un interviu pentru Wall Street Journal că incidentul „nu a fost mare lucru” și că detaliile reale sunt diferite de cele speculate.
Deși inițial afirmase pe rețelele sociale că Statele Unite sunt obligate să riposteze ferm, liderul de la Casa Albă a adoptat o poziție mult mai relaxată după ce s-a confirmat că echipajul este în stare stabilă, refuzând însă să ofere clarificări suplimentare.
JD Vance, optimist dar rezervat: „Un acord cu Iranul s-ar putea semna într-o săptămână sau în câteva luni”
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că administrația de la Washington este „foarte aproape” de a ajunge la un acord cu Iranul pentru încheierea războiului, însă a avertizat că întreg calendarul final rămâne incert, variind de la o singură săptămână până la câteva luni.
Într-un interviu acordat postului CBS, Vance s-a arătat totuși extrem de încrezător că înțelegerea va fi semnată înainte de alegerile parlamentare parțiale (midterm) din noiembrie, în ciuda faptului că președintele Donald Trump avansase anterior termene mult mai optimiste, de doar câteva zile, chiar înainte de a acuza Teheranul de doborârea unui elicopter american.
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