JD Vance, optimist dar rezervat: „Un acord cu Iranul s-ar putea semna într-o săptămână sau în câteva luni”

În plan diplomatic, retorica neobișnuit de reținută a lui Donald Trump după doborârea elicopterului american de către Iran arată o dorință disperată a Casei Albe de a evita reluarea ostilităților la scară largă. Deși promite o replică obligatorie, tonul aproape resemnat al președintelui confirmă că prioritatea sa absolută rămâne salvarea acordului de pace, un detaliu strategic pe care Teheranul l-ar putea specula în avantajul său.

00:14 - Acum 22 minute Trump s-a răzgândit după doborârea elicopterului american: „Nu a fost mare lucru” Președintele Donald Trump a minimizat importanța doborârii elicopterului militar american de către Iran, declarând într-un interviu pentru Wall Street Journal că incidentul „nu a fost mare lucru” și că detaliile reale sunt diferite de cele speculate. Deși inițial afirmase pe rețelele sociale că Statele Unite sunt obligate să riposteze ferm, liderul de la Casa Albă a adoptat o poziție mult mai relaxată după ce s-a confirmat că echipajul este în stare stabilă, refuzând însă să ofere clarificări suplimentare.

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