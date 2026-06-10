„Se pierd 0,45 de minute per gram de carne procesată sau se câștigă 0,1 minute per gram de fructe”

Consumul frecvent de hotdog poate scurta speranța de viață cu până la 36 de minute pentru fiecare porție, arată cercetătorii de la Universitatea din Michigan, care au analizat impactul a 5.853 de alimente și băuturi populare din dieta americană asupra sănătății și duratei de viață.

Echipa a elaborat un indice care calculează povara netă benefică sau dăunătoare pentru sănătate, în minute de viață sănătoasă, asociată cu o porție de alimente.

Acesta se bazează pe un studiu numit „Povara Globală a Bolilor”, care măsoară morbiditatea asociată cu alegerile alimentare ale unei persoane.

Indicele are ca scop principal selectarea și utilizarea caloriilor consumate zilnic, pentru a modifica un minim de obiceiuri și a face schimbări mici pentru a obține un beneficiu maxim pentru sănătate și mediu din experiența noastră alimentară.

„De exemplu, se pierd 0,45 de minute per gram de carne procesată sau se câștigă 0,1 minute per gram de fructe. Apoi analizăm compoziția fiecărui aliment și înmulțim acest număr cu profilurile alimentare corespunzătoare pe care le-am dezvoltat anterior”, a spus Olivier Jolliet, coordonator al studiului, pentru CNN.

Alimentele considerate cele mai „dăunătoare”

Potrivit autorilor studiului, cele mai nocive produse sunt cele care conțin cantități mari de:

carne procesată;

sare;

grăsimi saturate;

conservanți.

„Am dorit să evaluăm impactul pozitiv și negativ al alimentelor asupra dietei generale a unei persoane”, a explicat Olivier Jolliet, profesor de științe ale mediului și sănătății.

Printre alimentele considerate dăunătoare, hotdogul se află în topul listei.

Un hotdog standard cu carne de vită, de 61 de grame de carne procesată, „duce la pierderea a 27 de minute de viață sănătoasă”, a spus Jolliet.

Când s-au luat în considerare ingrediente precum sodiul și acizii grași trans, valoarea finală a fost de 36 de minute pierdute!

Alimente care pot prelungi viața

În contrast, studiul evidențiază și alimentele benefice, care pot crește speranța de viață. Acestea includ:

legume;

fructe;

leguminoase;

nuci;

pește.

Cercetătorii subliniază că înlocuirea parțială a cărnii procesate cu opțiuni mai sănătoase poate avea efecte pozitive asupra sănătății organismului.

Ideea este să alegem alimente mai bune, nu să pierdem timpul făcând calcule – Olivier Jolliet

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