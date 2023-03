Alex Bogdan a acceptat invitația lui Radu Țibulcă de a veni la podcastul său, „Vin de-o poveste”, unde a vorbit despre subiecte pe care până acum nu le-a mai discutat niciodată public. Actorul a recunoscut că a fost dependent de jocurile de noroc și lunar pierdea câte 5.000 de euro.

Una dintre discuțiile din cadrul podcastului a fost despre scenariul unui film, unde Radu Țibulcă l-a propus pe Codin Maticiuc în rolul unui „sugar daddy”. „Ăsta e scenariu bun de film, dar trebuie să-l adaptăm, pentru că e prea dramatic. Trebuie făcut pe linie «Teambuilding». Facem filmul «Sugar Daddy». Eu îți dau ție ideea. (…) Codin Maticiuc o să fie sugar daddy. Trebuie să joace și el în filmul ăsta. Am găsit finanțarea, sugar daddy pentru film.”

„Codin? N-are de unde Codin”, a spus Alex Bogdan, după ce a auzit ceea ce moderatorul podcastului i-a spus.

„Am crezut că zici că n-are Codin bani”, a răspuns Radu Țibulcă amuzat.

Alex Bogdan: „Păi n-are! Aaa… tu crezi? Asta e cea mai mare conspirație din România”

Radu Țibulcă: „Că are bani?”

Alex Bogdan: „Codin Maticiuc este falit! Pe bune…”

Radu Țibulcă: „Adică e mai sărac decât noi?

Alex Bogdan: „N-are. De ce crezi că stă să facă filme? N-are nimic”

Până acum ceva timp, Codin Maticiuc era mereu prezent în cluburile din Capitală și era însoțit de femei frumoase, la brațul cărora apărea des prin paginile ziarelor de monden. Actorul făcea tot posibilul să iasă în evidență cu hainele scumpe pe care le purta și cu mașinile de sute de mii de euro pe care le conducea. Acum, „Craiul de Dorobanți” s-a transformat complet și porecla sa a rămas istorie. Codin Maticiuc este un bărbat muncitor, un tată dedicat copiilor săi și implicat în acte de caritate.

Alex Bogdan a fost dependent de jocurile de noroc

Când avea doar 22 de ani, Alex Bogdan a intrat pentru prima dată într-un cazinou și timp de nouă ani a fost dependent de jocurile de noroc.

„Eu am pățit ce a pățit și Augustin Viziru. E o boală… Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența. Când am avut curajul să îi spun mamei, și ea fiind contabilă, a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mulți colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur. Eu tot timpul am avut nevoie de iubire și stabilitate, lucruri pe care nu le-am găsit, pentru că sunt dificil. M-a prins!

Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam «Mondenii», «Cronica Cârcotaşilor», emisiunea «Fii pe fază», adică acumulam. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5.000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să merg în cazinou cu toți banii și îi pierdeam pe toți. De pe data de 5, a doua zi, eu trebuia să trăiesc până pe data de 4, a doua lună, fără nimic.”

