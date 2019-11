De Denisa Macovei,

Jurnalistul Alex Dima s-a implicat în campanii umanitare și a încercat să ajute oameni care, la rândul lor, doreau să facă bine societății, fără să aștepte ceva în schimb. Totuși, viața l-a răsplătit și, după cum susține, oamenii pe care i-a ajutat i-au întors favorul infinit. Chiar zilele trecute, 126 de suflete l-au făcut să plângă de fericire în momentul în care i-au arătat recunoștința și i-au făcut o petrecere-surpriză. Totul, cu doar câteva zile înainte de a împlini 43 de ani: “Eu îmi iau energie din oameni și din locurile pe care le întâlnesc. Uite, am fost la Rădăuți. Acolo este un așezământ pentru copii, sunt 126 de copii în momentul ăsta. Am spus povestea acelui loc de mai multe ori și am filmat o altă poveste de acolo pe care o să o dau de 1 decembrie. Când ne-am așezat la masă, la un moment dat s-a stins lumina și au început 126 de copii să cânte. Au venit cu vreo 10 torturi sau 11, nu mai știu exact, și a trebuit să suflu în toate și a fost așa… de nedescris. Am râs, am plâns, am venit de acolo încărcat de energie. Le-am promis că o să mă întorc. Mă duc acolo și fac Revelionul”, ne-a povestit Alex Dima. Copiii de care are grijă starețul Iustin nu sunt doar cei abandonați de părinți, ci printre ei se numără copii abuzați fizic și psihic, trimiși la cerșit sau cei care au rămas ai nimănui.

Alex Dima spune despre ei că astăzi, cu ajutorul oamenilor care au făcut donații, nu li se mai citește nefericirea în ochi și nici nu mai resimt abuzurile de care au avut parte ani la rând.

VIDEO: Grigore Alexandru/ FOTO: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

GSP.RO Ilie Dumitrescu a recunoscut aventura cu soția unui polițist: "Omul m-a sunat și mi-a spus..."

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2019. Există riscul unor neînțelegeri cu cei dragi, pentru Raci