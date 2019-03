„E un caracter greu de suportat. Dacă fata asta, care e campioană la karate, îi pune la gât lui Alex Stoica toate medaliile pe care le-a câștigat, îi rupe gâtul”, a spus Cosmin Marin la FanArena de la Kanal D.

„Echipa este formată din mai mulți concurenți. Mie nu îmi plac supozițiile, nu vreau să spun ce cred eu. Nu am fost acolo, nici nu pot să îi contrazic pe cei doi care au fost acolo. Eu mă așteptam să existe discuții, însă nu cred că el este cel care dezbină, care dorește răul cuiva. În momentul în care plecau la luptă, eu sunt sigură, când erau pe traseu, că nu se uitau în spate sau făceau altceva. Se duceau și se încurajau unii pe ceilalți”, a spus ea în apărarea lui Alex Stoica.

„La ceremonia mea de final, la duel, Alex a avut discursul. Apoi am vorbit și eu, l-am felicitat, iar el mă îngâna, nu a acceptat ce am spus. Asta spune mulet despre el. Nu am nimic cu el personal, am încercat să fim prieteni și nu s-a putut, iar imaginile vorbesc de la sine”, a intervenit Cosmin Marin.

