Yevhen Khmara preia interimar Ministerul Apărării

Anunțul a fost făcut de Volodimir Zelenski, care a explicat că Yevhen Khmara va ocupa temporar funcția de ministru al apărării. Khmara este general-maior și conduce interimar Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU. Înainte de această funcție, el s-a aflat la conducerea centrului de operațiuni speciale „Alpha”, una dintre cele mai importante structuri implicate în acțiunile militare și de informații ale Ucrainei.

Today, Ukraines new Government, headed by Sergii Koretskyi, began its work. His strength lies specifically in his work at state-owned energy companies. He came to Ukrnafta and changed the companys processes after oligarchic control. Thanks to Sergii, Ukrnafta began truly… pic.twitter.com/ROQjRFDCWK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 16, 2026

„Yevhen Khmara va ocupa funcția de ministru al apărării al Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că noul șef interimar al ministerului va continua să coordoneze și operațiunile cu rază lungă de acțiune ale forțelor de securitate și apărare. Pentru Kiev, aceste operațiuni au devenit o prioritate, în condițiile în care Ucraina încearcă să lovească infrastructura militară și energetică a Rusiei departe de linia frontului.

Potrivit Reuters, numirea lui Khmara este deocamdată temporară. Pentru a deveni ministru cu drepturi depline, el trebuie să primească aprobarea Parlamentului ucrainean.

Cine este Yevhen Khmara

Yevhen Khmara este considerat unul dintre oamenii cu experiență în operațiunile speciale și în folosirea tehnologiei pe câmpul de luptă. El activează de mai mulți ani în cadrul structurii „Alpha” a SBU, iar după începutul invaziei ruse pe scară largă a fost implicat în operațiuni desfășurate atât în apropierea frontului, cât și la mare distanță. Zelenski a lăudat rezultatele unității conduse de Khmara și a spus că aceasta s-a aflat în mod constant printre cele mai eficiente structuri implicate în luptele împotriva forțelor ruse.

Yevhen Khmara, noul șef interimar al Apărării din Ucraina, a coordonat operațiuni cu rază lungă împotriva Rusiei. Foto: Volodymyr Zelensky / X

„Alpha ocupă în mod constant primul loc în clasamentul lunar al rezultatelor”, a spus președintele ucrainean.

El a precizat că experiența lui Khmara în coordonarea atacurilor cu rază lungă va fi folosită și la Ministerul Apărării.

Demiterea lui Fedorov a provocat proteste

Îndepărtarea lui Mihailo Fedorov din fruntea Ministerului Apărării a provocat proteste în mai multe orașe din Ucraina. Fedorov, în vârstă de 35 de ani, venise în administrație din zona tehnologiei și a start-up-urilor și era cunoscut drept unul dintre principalii susținători ai digitalizării armatei. Înainte de a ajunge la Apărare, el a condus Ministerul Transformării Digitale și a devenit unul dintre oamenii care au împins instituțiile ucrainene spre folosirea pe scară largă a dronelor, a bazelor de date și a noilor tehnologii.

Susținătorii săi se tem acum că plecarea lui ar putea încetini proiectele de modernizare începute în armată. Fedorov a spus însă că manifestațiile nu au fost organizate pentru ca el să rămână ministru.

„Scopul meu nu a fost niciodată acela de a rămâne ministru”, a declarat el.

Potrivit fostului ministru, oamenii au ieșit în stradă pentru că se tem că reformele militare vor fi oprite sau întoarse din drum.

De ce a refuzat să-i devină consilier lui Zelenski

După ce a fost îndepărtat de la conducerea Ministerului Apărării, Mihailo Fedorov a primit din partea lui Volodimir Zelenski oferta de a rămâne în administrație în calitate de consilier, dar Fedorov a refuzat. El a explicat că nu era interesat să primească o funcție simbolică și că nu voia să continue într-un sistem în care inițiativele sale erau blocate.

Fostul ministru a vorbit deschis despre conflictul său cu Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al armatei ucrainene. Fedorov l-a acuzat pe Sîrski că refuză să recunoască problemele din interiorul armatei și că a blocat în repetate rânduri proiectele de reformă.

„Am ajuns într-o situație în care toate inițiativele propuse de noi au început să fie blocate”, a spus fostul ministru.

El a susținut că a încercat să găsească o formulă de colaborare cu șeful armatei, dar relația dintre cei doi a ajuns într-un punct în care cooperarea nu mai era posibilă.

Conflictul dintre reformă și conducerea armatei

Mihailo Fedorov susține că războiul s-a schimbat radical, iar armata ucraineană trebuie să se adapteze mai repede la folosirea dronelor, a inteligenței artificiale și a sistemelor digitale. El a încercat să mărească achizițiile de drone, să extindă folosirea aparatelor controlate prin fibră optică și să schimbe modul în care Ministerul Apărării cumpără echipamente, dar a recunoscut însă că nu a reușit să ducă toate proiectele până la capăt. Printre obiectivele rămase neterminate se numără reorganizarea ministerului după standarde NATO și extinderea licitațiilor competitive pentru achizițiile militare.

Fostul ministru a sugerat că o parte dintre aceste proiecte au fost blocate de conducerea armatei. În opinia sa, problema nu mai era doar o neînțelegere personală între doi oficiali, ci un conflict care afecta capacitatea Ucrainei de a se adapta la un război modern.

Oleksandr Sîrski nu a răspuns direct acuzațiilor lansate de Fedorov, scrie Associated Press. Comandantul armatei i-a mulțumit public fostului ministru pentru activitatea sa și și-a exprimat speranța că acesta va continua să lucreze pentru Ucraina.

Zelenski spune că a trebuit să aleagă

Volodimir Zelenski a recunoscut că între Mihailo Fedorov și Oleksandr Sîrski exista un conflict pe care cei doi nu au reușit să-l rezolve.

„Dacă părțile nu pot rezolva o problemă, va trebui să o rezolv eu”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a decis să-l păstreze pe Sîrski la conducerea armatei și să-l îndepărteze pe Fedorov din viitorul guvern. Președintele a justificat schimbarea prin nevoia de unitate și de reînnoire a instituțiilor de apărare și securitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE