Aseară, toți cei patru concurenți rămași la Survivor România 2023 au fost în pericol de eliminare. Dintre Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Dan Ursa cele mai puține voturi le-a primit Alexandra.

Alexandra Ciomag: „Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige”

Ea a fost eliminată de la Survivor România 2023 înainte de marea finală. În consiliul de aseară, înainte de plecare, ea a făcut și câteva declarații.

„Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în finală. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige”, a declarat concurenta, care a ratat șansa de a intra în marea finală și de a lupta pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

„Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedere și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă abționez și mai tare. Doar în consiliu am aceleași emoții ca la început”, a mai spus Alexandra Ciomag.

După eliminarea Alexandrei Ciomag la Survivor România 2023, în cursa pentru marele premiu au rămas Andrei Krișan, Dan Ursa și Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan luptă pentru marele premiu

Pe pagina de Instagram a emisiunii difuzate la PRO TV, Carmen Grebenișan a avut și un mesaj ieri, înainte de semifinala de aseară. „Pentru mine, Survivor a însemnat în astea cinci luni și înseamnă și în momentul de față experiența care îmi oferă în momentul de față ocazia perfectă de a dezlipi etichetele de pe capetele oamenilor. Atât timp cât eu știu clar că am fost judecată, mi s-a zis că nu pot să fac aia, să merg înapoi la poze, că habar n-am, mie mi se pare că am reușit să demonstrez atât celorlalți, cât și mie că se poate.

O fată poate să ajungă la Survivor chiar dacă nu are niciun precedent pe plan sportiv, nu are niciun fel de experiență în zona asta, se poate adapta la orice. Îmi pare așa de bine că am reușit să demonstrez lucrurile astea. Mă bucur incredibil de mult că am ajuns în semifinală. (…) Sunt încrezătoare și cred că pot să ajung să câștig acest titlu”.

Când e finala Survivor România 2023

În seara aceasta, la PRO TV, de la ora 21.30, are loc finala Survivor România 2023. Marele premiu pus în joc e în valoare de 100.000 de euro.

Foștii concurenți se întorc în finala Survivor România 2023

Ca și în sezoanele trecute, foștii concurenți din acest sezon revin în Republica Dominicană pentru a-i susține pe finaliști. Anunțul a fost făcut în jurnalul lui Daniel Pavel de la Survivor 2023.

„Ca de fiecare dată, aceștia ni se vor alătura și abia aștept să îi revăd, să le dau șansa să ne spună cum a fost viața pentru ei după show și să ne amintim cu drag de momentele prin care au trecut.

Un lucru le va fi comun – Survivor este o experiență de viață, crucială, care schimbă tot ceea ce știai și gândeai despre limitele umanului și supraviețuire. Așa că sunt absolut convins că îi vom vedea schimbați și mai motivați ca niciodată în tot ceea ce fac”, a zis prezentatorul.

