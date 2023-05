Jurnalul lui Daniel Pavel la Survivor 2023 înainte de marea finală. Anunț despre finaliștii concursului: „Ei sunt toți campioni”

La începutul jurnalului, Daniel Pavel a recunoscut că și pe el îl cuprind emoțiile gândindu-se la marea finală a acestui sezon. „Națiune Survivor, a venit și acest moment, ultima dată în acest sezon când mă adresez vouă prin acest file de Jurnal Dominican. Cu multă emoție și bucurie, vă pot spune că miercuri, de la 20:30, vom vedea cine va fi campionul Survivor 2023, în direct din Republica Dominicană.

„Miercuri, de la 20:30, vom vedea cine va fi campionul Survivor 2023”

Aici se simte un cumul de trăiri, iar eu unul deja le pot auzi inimile cum bat la unison cu un singur scop: să lupte până la capăt. Au mai rămas cinci, iar la finalul fiecărei zile, numărul lor va scădea, urmând ca mereu decizia să fie a voastră, așa cum a fost întotdeauna. Până miercuri, vă aștept alături de noi și la începutul săptămânii cu noi provocări și momente frumoase din cel mai puternic reality”, a transmis prezentatorul în jurnalul său exclusiv pentru Libertatea.

Totodată, el a făcut rezumatul săptămânii trecute, când Ștefania Stănilă a fost eliminată de la Survivor România 2023. „A fost o săptămână grea, una încărcată de multe lacrimi… primele de durere fizică, apoi înlocuite de cele cauzate de șocul eliminării. Prin ambele a trecut una dintre veterane – Ștefania Stănilă.

În acest punct al competiției, este clar că orice plecare se lasă cu multă tristețe deoarece au făcut niște eforturi uriașe, nu s-au dat la o parte de la nimic și au reușit să treacă prin 19 săptămâni departe de toate condițiile pe care le cunoșteau în viața lor. Pentru mine, ei sunt toți campioni”, a mai scris în jurnal Daniel Pavel.

Cinci concurenți sunt în săptămâna finală la „Survivor România” 2023

Și a continuat: „Tot săptămâna aceasta a fost cea în care simbolul imunității a fost utilizat de către Alexandra Porkolab pentru a se salva în cadrul Consiliului de Nominalizare. Am văzut-o că nu i-a fost ușor să facă o alegere, dar ca și în viață, în competiție e vorba despre decizii, despre momente-cheie în care trebuie să te pui pe tine pe primul plan și să faci ce crezi că te va ajuta pe termen lung.

Vă dați seama că acum îi pot număra pe degetele de la o mână pe concurenți? Alexandra C, Alexandra P, Andrei, Carmen și Dan. Ei sunt cei cinci care chiar în timp ce voi citiți acest material au început deja să ducă luptele din săptămâna finalei, cei care au atât de multă nevoie de susținerea voastră… dar și a foștilor concurenți”.

Foștii concurenți de la Survivor 2023 revin în finală

Ca și în sezoanele trecute, foștii concurenți din acest sezon revin în Republica Dominicană pentru a-i susține pe finaliști. „Ca de fiecare dată, aceștia ni se vor alătura și abia aștept să îi revăd, să le dau șansa să ne spună cum a fost viața pentru ei după show și să ne amintim cu drag de momentele prin care au trecut.

Un lucru le va fi comun – Survivor este o experiență de viață, crucială, care schimbă tot ceea ce știai și gândeai despre limitele umanului și supraviețuire. Așa că sunt absolut convins că îi vom vedea schimbați și mai motivați ca niciodată în tot ceea ce fac.

„Ultimele zile sunt marcate de cuvântul provocări și intrări live din Dominicană”

Pentru că aceste ultime zile sunt marcate de cuvântul provocări și intrări live din Dominicană, direct în casele voastre în România, am ales să încep weekendul cu o mică pauză, la soare. Vitamina D este fix elementul de care am nevoie pentru a-mi da energie, iar oamenii frumoși pe care îi am aproape sunt cei care se asigură că-mi mențin zâmbetul sus până în ultima zi”, a mai explicat Daniel Pavel.

Jurnalul său la Survivor 2023 l-a încheiat cu o invitație pentru fani la finala Survivor 2023 de miercuri, 24 mai. „Cu drag, bucurie în scris și (aproape deja) dor de voi, închei aici ultima filă a jurnalului meu dominican.

Vă mulțumesc, ca de fiecare dată, că ne sunteți aproape, că trăiți alături de noi la cea mai mare intensitate și că ne arătați că munca noastră contează pentru voi, cei de acasă. Să ne re…citim cu bine! Până atunci, o duminică tihnită și ne vedem luni, marți, de la 21:30 și miercuri, de la 20:30”.

