13 săptămâni au trecut de când „Survivor All Stars” a început la Pro TV. Schimbări neașteptate au avut loc în competiție de la debut și până acum, concurenții au trecut prin probe dificile și dueluri neașteptate, cel mai recent fiind cel dintre Lola și Andrei Ciobanu din echipa Războinicilor. Ea a a fost însă eliminată.

În jurnalul său de la „Survivor All Stars” exclusiv pentru Libertatea, prezentatorul Daniel Pavel face mărturisiri despre cele mai recente întâmplă din competiție: „Națiune Survivor, Vă vine să credeți că am ajuns deja la finalul celei de-a treisprezecea săptămâni din sezonul suprem?

Daniel Pavel: „Filmăm și câte 12 ore pe zi”

Sunt mai bine de trei luni de la momentul în care am dat fluierul de start pentru 20 de concurenți care și-au dorit să arate că pot trece, încă o dată, prin experiența Survivor și să o ducă și la următorul nivel. Între timp, unii au intrat, alții au plecat acasă și acum, cu doisprezece oameni puternici și capabili să treacă peste orice obstacol, suntem pregătiți să trecem la următorul nivel, cel al Unificării.

A fost o nouă săptămână în care cifrele de audiență m-au făcut să nu uit de ce filmăm și câte 12 ore pe zi și de ce voi, cei de acasă, ne recompensați cu cele mai puternice și frumoase trăiri. Așa că-mi încep scrierea, cu aceeași înclinare virtuală, cu care v-am obișnuit”.

În continuare, el a explicat că la „Survivor All Stars” vine etapa unificării, nu vor mai exista cele două triburi, iar concurenții vor avea parte de o surpriză de proporții. „Lăsăm în urmă cele două triburi, Faimoși și Războinici, și facem pasul spre luptele pe cont propriu, pe drumul pavat cu noi provocări spre marea finală.

„Timpul va zbura rapid și împreună vom celebra campionul sau campioana sezonului suprem”

Știu, pare departe acel moment, când unul singur va ridica trofeul deasupra capului, dar să știți că timpul va zbura rapid și împreună vom celebra campionul sau campioana sezonului suprem. Să privim puțin la cele întâmplate în ultima săptămână în care concurenții s-au aflat pe două insule distincte: Faimoșii au câștigat tot, Războinicii au avut parte de un duel intens, iar pentru Lola flacăra s-a stins mult mai devreme decât s-a întâmplat în sezonul 1, cel în care ea a luat parte.

Îndârjirea, dăruirea și sufletul pus în fiecare punct au rămas constante pentru toți, iar asta apreciez la ei de fiecare dată când îi văd în fața mea. Dar ce vedeți voi acum, știți deja că s-a filmat în urmă cu puțin timp, iar asta înseamnă că noi aici am continuat.

Am ținut standardul sus și am fost martor la noi bătălii epice, pe care le voi împărtăși cu voi în foarte scurt timp. Până acolo, continuăm să ne bucurăm de ceea ce ne aduce competiția pe TV – și anume o Unificare cum nu a mai fost… da, da. Vă promit o surpriză de zile mari, cum nu s-a mai întâmplat până acum, în acest moment al competiției. Așa că fiți cu ochii pe favoriții voștri”.

„MAREA UNIFICARE și primele lupte în noua formulă”

Totodată, prezentatorul dezvăluie că în Republica Dominicană nu are acum prea mult timp liber. Daniel Pavel spune că muncește din greu pentru show, având foarte puțin timp liber. „Ultimele zile au fost atipice pentru mine… și poate vă întrebați de ce. Pentru că nu prea am avut nicio pauză, așa că am filmat mult mult… și când am apucat să stau în casă, mi-am dat voie la o odihnă pentru suflet, minte și trup.

Adică am dormit, am stat cu Ana, m-am rugat și am lăsat pentru câteva ore, totul deoparte. Apoi cu bateriile încărcate, am revenit pe trasee și am muncit, luându-mi forța și din mesajele venite de la voi. Acest weekend a fost primul complet liber, însă. Așa că am putut să revin la al vostru domn Dan… și la a-mi da voie să-mi ocup programul total diferit. De ce? Ei bine… vă mai țin puțin pe jar, dar să știți că urmează câteva vești, chiar la început de săptămână!”.

În încheiere, el transmite că show-ul își va surprinde fanii cu noile lupte în etapa unificării. „Ne vedem marți, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO! MAREA UNIFICARE, dar și primele lupte în noua formulă… vă așteaptă cu mult spectacol”.

