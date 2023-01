Artista a dezvăluit pentru unica.ro că fiica sa a născut un băiețel și care este numele nepoțelului său. În urmă cu câteva zile, Alexandra a devenit mamă pentru prima oară. Nico este mândră că a devenit bunică la vârsta de 52 de ani și este de-a dreptul înnebunită după micuț.

„Suntem tare fericiți că în sfârșit avem un nepoțel frumos și sănătos! Avem emoții de fiecare dată când îl vedem! Laur este cel mai fericit! Îsi dorea tare mult un băiețel! Mathias este un mâncăcios! Aștept să ajung acasă să îi pot fi de ajutor! Andu meu se simte foarte bine! Ce să-ți mai spun, mă topesc toată când îl văd!” a declarat cântăreața Nico. Atât Alexandra, cât și micuțul Mathias sunt foarte bine.

Fiica vedetei nu și-a dorit să se afle că este însărcinată, ci a vrut să aibă momente de liniște în toată această perioadă. Cântăreața a respectat decizia Alexandrei și nu a suflat o vorbă despre evenimentul fericit din viața lor.

„Nu a fost niciun secret la mijloc, probabil lumea se întreabă de ce nu a postat pe conturile de socializare , poze cu ea însărcinată! Consider ca nu este rău să stai cât mai departe de lumina reflectoarelor în asemenea momente. Este o perioadă frumoasă pe care trebuie să o trăiești așa cum simți. Important este ca ea să fie liniștita si fericită!”, a completat Nico, pentru Unica.ro.

„Și noaptea am zis că las și muzica pentru ea, în cazul în care are nevoie de mine”

Recent, în emisiunea „Vorbește lumea”, Nico a spus cum va fi în rolul de bunică. Artistei i-ar plăcea să fie strigată „buni” de către nepoțel, însă nu o deranjează nici dacă micuțul îi va spune pe nume atunci când va putea vorbi.

„Sunt pregătită să fiu alături de ea, în orice minut, ori de câte ori este nevoie. Și noaptea am zis că las și muzica pentru ea, în cazul în care are nevoie de mine. Mami este acolo și asta îmi doresc. Nimic altceva. Să fiu alături de ea. Ea este foarte fericită. O fată trebuie să o aibă pe mămica ei lângă. Să o învețe absolut tot. Mie îmi place să îmi spună buni. O să îmi spună Nico probabil sau nu știu. Nu mai contează.”

Nico are o relație foarte strânsă cu fiica sa, Alexandra. Cele două au participat împreună la „Asia Express”, unde au format o echipă foarte echilibrată și unită. Fiica artistei nu este străină de lumina reflectoarelor, pentru că este prezentatoare la un post de televiziune din Ploiești.

Ce regret are Nico legat de fiica ei

Nico este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Are o carieră așa cum a visat și o familie cum și-a dorit. Chiar dacă acum are o relație foarte bună cu fiica ei, interpreta a dezvăluit care este regretul ei.

„Eu am făcut-o pe fiică-mea la 20 de ani, norocul meu a fost maică-mea. Fata a crescut la maică-mea. Când am plecat avea deja cinci ani, iar când m-am întors, după nouă luni de zile, am găsit-o cu dințișorii cariați, pentru că-i dăduseră tot felul de bomboane pentru a nu simți lipsa mamei. (…) Dar, deși nu a avut o copilărie de vis, acum i-am oferit tot ce a avut nevoie. Dar, probabil, ceva a lipsit pentru că a fost singură. Ea a rămas cu soacră-mea și regret tot timpul când n-am fost lângă ea. Simt că nu am fost lângă ea în perioada ei de aur, dar acum m-am revanșat”, spunea Nico în urmă cu ceva timp.

