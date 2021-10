Au existat multe zvonuri conform cărora Alexandra Stan și Emanuel au divorțat și iată că vedeta confirmă separarea. Pe una dintre rețelele de socializare, fosta concurentă de la „Survivor România” a răspuns întrebărilor pe care le-a primit din partea fanilor săi. Printre curiozitățile acestora a fost și întrebarea despre divorț.

„Ai divorțat pe bune?”, a fost întrebarea pentru artistă. Fără să mai evite răspunsul la această întrebare, Alexandra Stan a confirmat despărțirea printr-un gest, ridicând mâna și arătând că pe degetul ei nu mai este niciun inel de logodnă și nici verigheta.

Alexandra Stan și Emanuel au șters fotografiile cu ei de pe rețelele de socializare și nici nu se mai urmăresc. Se pare că artista a trecut repede peste această despărțire și nu a fost foarte afectată. În continuare Alexandra Stan este activă pe rețelele de socializare, unde își încântă fanii cu poze frumoase.

Cei doi s-au căsătorit în luna aprilie, iar Elena Lasconi a fost cea care le-a oficializat căsătoria. La scurt timp după ce au apărut zvonurile despre divorț, Emanuel a postat un mesaj în care dădea de înțeles că s-a încheiat relația cu Alexandra Stan. „În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste”, a fost mesajul lui Emanuel Necatu.

Ce spunea Alexandra Stan după ce s-a căsătorit

În urmă cu câteva luni, artista spunea în podcast-ul lui Damian Drăghici că ea crede în această căsătorie și că își dorește copii. Alexandra Stan mărturisea că este viața de femeie căsătorită este frumoasă, dar și grea.

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandra Stan pe YouTube.



