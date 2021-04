Alexandra Stan, despre lipsa tatălui în viața ei. „Unul dintre principalele motive pentru care ajunsesem să fiu victimă”

„Mi-a lipsit foarte mult și știu că multă lume probabil că a trecut prin aceeași chestie și rezonează cu asta. (…) La noi, totuși, tata nu a lipsit mereu, dar era foarte mult timp plecat pe mare, luni întregi.

Muncea pe vapor. Era plecat cu lunile, câteodată și 8 luni, se simte. Mama a fost și mamă, și tată, și mână de fier, mai dură, dar ce să faci, asta este.

El a pierdut primii pași. Primele chestii, când zice copilul mama, tata. Și pentru el a fost greu, îți dai seama. (…) Eu nu i-am reproșat niciodată, am încercat să-l înțeleg”, a mărturisit solista.

„Am fost și împreună la psiholog. După ce am pățit chestia aia cu Marcel Prodan, când am făcut terapie, ne-am dat seama împreună cu psihologul că lipsa tatălui meu era unul dintre principalele motive pentru care ajunsesem să fiu victimă, pentru că am crescut într-o familie în care lipsea tatăl destul de des, prezența masculină”, a continuat artista.

Citeşte şi:

Un TIR livrat de firma turcească de la „Victor Babeș” a fost cumpărat de Ucraina, dar „problemele tehnice” l-au făcut „de folosit în poze”

Raed Arafat, avertizat din februarie că TIR-urile de ATI „nu pot funcționa pe termen lung”. Cum a reacționat

Dosar pentru ucidere din culpă, după tragedia de la „Victor Babeș”. Managerul și un medic au fost deja audiați

PARTENERI - GSP.RO Schimbări suspecte în piața „păcănelelor”! Un Ordin dat peste noapte a băgat industria în vrie! Cine câștigă de pe urma deciziei

Playtech.ro ȘOCANT! Florin Ristei, derapaj GRAV la adresa Ramonei Olaru la Neatza. Răzvan Simion a intervenit prompt

Observatornews.ro Ultimele ore ale bărbatului ucis în scara blocului, la Brașov. Iulian a sfârșit înjunghiat după ce a chemat acasă o fată cunoscută pe Internet

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2021. Berbecii au nevoie de revigorare pentru a-și debloca propriile gânduri

Știrileprotv.ro Discuţia integrală dintre Paula Herlo şi Ludovic Orban: „Nu sunt obligat să vorbesc, să mă luaţi la întrebări”

Telekomsport INCREDIBIL | Sergiu i-a cerut lui Cătălin Moroşanu să-i cumpere o altă casă. Cum a reacţionat sportivul când a auzit

PUBLICITATE 12 țări în care poți merge în vacanță, dar și să muncești 'de acasă' (PUBLICITATE)