De Livia Lixandru,

„Unde e mai bine decât la balcon alături de partenerul meu, Ionuț?”, va declara Dilly Chilly la începutul serii.

Proba de eliminare va începe cu o mare surpriză: Alexandra Stan va veni în bucătăria MasterChef și îi va provoca pe concurenți să gătească mâncarea ei preferată, care i-a fost inițial gătită de bunica ei. „Mă emoționez foarte tare când aud că rețeta e de la bunica.. pentru mine, bunica mea înseamnă foarte mult”, va spune Diana Ungureanu.

Doi dintre concurenți vor reuși să o impresioneze pe artistă și să se alăture celor aflați la balcon, în timp ce ceilalți 4 vor fi nevoiți să descopere o nouă probă extrem de dificilă și să lupte până în ultimă secundă pentru a nu pleca acasă.

Alexandra Stan a vorbit despre bătaia încasată acum 6 ani

Recent, Alexandra Stan a vorbit pe larg despre drama pe care a trăit-o în urmă cu șase ani, când iubitul ei, pe vremea aceea, a bătut-o crunt.

Artista a fost bătută crunt de Marcel Prodan, pe vremea aceea managerul și iubitul ei, iar imaginile cu vedeta plină de vânătăi au șocat opinia publică.

„A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge”, a spus Alexandra la Pro tv.