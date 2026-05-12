Satoshi a deschis prima semifinală Eurovision 2026

Prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 a dat startul ediției aniversare dedicate celor 70 de ani de existență ai competiției. Show-ul organizat la Viena a început cu momentul reprezentantului Republicii Moldova, Satoshi, care a urcat primul pe scenă cu piesa „Viva, Moldova!”.

Melodia combină influențe moderne cu elemente inspirate din folclorul moldovenesc. Artistul originar din Cahul este considerat unul dintre concurenții cu șanse reale de calificare în marea finală programată pe 16 mai.

„Oamenilor noștri vreau să le spun că atunci când ne sincronizăm și reușim să fim foarte uniți ne ies rezultate foarte mari. De asta fac un apel la unitate și la o manifestare comună a unui gând: nu știți cât de mare este forța noastră atunci când suntem uniți și ne mobilizăm pentru ceva. Credeți în succesul nostru, mobilizați toată lumea pentru a produce rezultate mari, totul depinde de noi”, a declarat artistul înainte de a urca pe scenă.

În total, 15 țări participă în această primă semifinală, însă doar 10 dintre ele vor merge mai departe în finala Eurovision 2026.

Mesaj de susținere pentru reprezentantul Moldovei

Înaintea apariției de pe scena de la Viena, Satoshi a primit și un mesaj public de susținere din partea premierului moldovean Alexandru Munteanu. „Îți ținem pumnii, Vlad! Iar tuturor moldovenilor de acasă și din diasporă – hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară”, a transmis liderul de la Chișinău.

Momentul artistic al lui Satoshi a deschis oficial competiția din acest an și a atras rapid reacții în mediul online, unde fanii Eurovision au comentat prestația reprezentantului Republicii Moldova.

Cine este Satoshi, artistul care reprezintă Republica Moldova la Eurovision 2026

Satoshi, pe numele său real Vlad Sabajuc, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din noua generație din Republica Moldova și reprezentantul țării la Eurovision 2026. Originar din Cahul, artistul și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, iar primele compoziții le-a scris în perioada gimnaziului. În clasa a șaptea a început să creeze propriile piese, iar mai târziu a învățat singur să cânte la tobe.

De-a lungul timpului, Satoshi a făcut parte din mai multe proiecte muzicale, printre care trupele „Anxiety” și „Delta pe obraz”. În paralel cu muzica, artistul a studiat actoria la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, experiență care l-a ajutat să își dezvolte și prezența scenică. Stilul său combină influențe din hip-hop, rock și muzică alternativă.

Publicul din România l-a remarcat în special datorită colaborării cu Carlas Dreams, proiect care i-a adus o expunere mult mai mare în spațiul muzical românesc. Ulterior, Satoshi și-a construit propriul drum în industrie și a lansat mai multe piese care au avut succes atât în Republica Moldova, cât și în România.

Într-un interviu acordat publicației Adevărul, artistul a vorbit și despre sursele sale de inspirație. Printre trupele și artiștii pe care îi consideră modele se numără Linkin Park, Metallica, J. Cole, Alternosfera, Tupac, Eminem și Kendrick Lamar.

Despre Eurovision Song Contest 2026

Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

