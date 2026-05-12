Autostrada București – Alexandria: un proiect strategic pentru sudul României

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat marți, 12 mai, un nou pas decisiv pentru realizarea Autostrăzii București – Alexandria: proiectul a primit oficial avizul Consiliului Tehnico-Economic. Această etapă deblochează documentația tehnico-economică a investiției, esențială pentru demararea procedurilor următoare în construcția drumului de mare viteză.

„Este un proiect strategic pentru sudul României, care va contribui la dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, la creșterea siguranței rutiere și la reducerea timpilor de deplasare. Totodată, va asigura conexiuni rapide cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5) și cu rețeaua națională de drumuri de mare viteză către Craiova și vestul țării. Acest proiect va însemna investiții, locuri de muncă și oportunități noi de dezvoltare pentru întreaga regiune”, a precizat secretarul de stat.

Următorii pași pentru realizarea proiectului

Irinel Ionel Scrioșteanu a prezentat și ce urmează de făcut pentru ca proiectul autostrăzii să intre în linie dreaptă.

„Urmează: avizarea în Consiliul Interministerial şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României; întocmirea caietului de sarcini și lansarea licitației pentru proiectare și execuție lucrări”, a spus acesta.

Durata de execuție a lucrărilor este de 33 luni, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, viitorul program financiar european și bugetul de stat.

Traseul va traversa U.A.T.-urile: Ilfov- Dărăști, Măgurele, Giurgiu – Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Noua, Ghimpați, Teleorman – Bujoreni, Botoroaga, Drăgăneşti-Vlasca, Băbăița, Măgura, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin, Buzescu.

Principalele caracteristici ale Autostrăzii București – Alexandria

Autostrada București – Alexandria va avea o lungime de 74,2 km, 2 benzi de circulație pe sens, bandă de urgență și acostament, potrivit secretarului de stat. De asemenea, proiectul cuprinde: 65 pasaje, poduri și viaducte, dintre care pasajele peste Argeș și Vedea sunt cele mai lungi (994 metri, respectiv 1153 metri), iar lungimea totală a lucrărilor de artă însumează 10,8 km.

Va avea și 10 noduri rutiere: Nod 1 (km 2+800) – București, legătură A0 km 78+957 și Drumul Radial 10 – Măgurele Expres; Nod 2 (km 9+392) – Mihăilești, legătură DJ412A; Nod 3 (km 12+818) – Mihăilești, Iepurești, legătură cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu A5; Nod 4 (km 15+710) – Stâlpu, legătură DN6 (E70); Nod 5 (km 25+950) – Letca Noua, legătură DN61; Nod 6 (km 36+256) – Letca Veche, legătură DJ601D; Nod 7 (km 44+239) – Tunari, legătură DJ503; Nod 8 (km 59+626) – Vităneşti, legătură DN6(E70); Nod 9 (km 69+759) – Alexandria, legătură DJ504; Nod 10 (km 75+365) – Alexandria, legătură DN6F(E70) km 9+301.

Sunt incluse și spații de servicii cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice (3 seturi stângă/dreapta); Centru de Întreținere și Monitorizare; Centru de Întreținere și Coordonare; parcare securizată pentru camioane; perdele forestiere și panouri fonoabsorbante; 15 zone pentru trecerea de pe o cale pe alta a autostrăzii în caz de situații de urgență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Actorii din „La Casa de Papel” și „Berlin” sunt la București pentru lansarea unui nou capitol al universului Netflix

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Viva.ro
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Unica.ro
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești a fost excavat. Momentul în care a fost străpunsă și a doua galerie
Știri România 22:27
Tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești a fost excavat. Momentul în care a fost străpunsă și a doua galerie
Fostul comandant al parașutiștilor antitero de la SRI a fost angajat de ProTV: „Securitatea trebuie să fie integrată"
Știri România 22:18
Fostul comandant al parașutiștilor antitero de la SRI a fost angajat de ProTV: „Securitatea trebuie să fie integrată”
Parteneri
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Adevarul.ro
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Blat în finala Cupei României! Dezvăluirea uluitoare a lui Marius Mitran înainte de U Craiova – U Cluj
Fanatik.ro
Blat în finala Cupei României! Dezvăluirea uluitoare a lui Marius Mitran înainte de U Craiova – U Cluj
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Eurovision 2026 a început. Urmărește acum LIVE prima semifinală a concursului muzical
Stiri Mondene 22:50
Eurovision 2026 a început. Urmărește acum LIVE prima semifinală a concursului muzical
Satoshi din Republica Moldova a deschis Eurovision 2026. Ce mesaj a primit din partea premierului moldovean înainte de a urca pe scenă
Stiri Mondene 22:30
Satoshi din Republica Moldova a deschis Eurovision 2026. Ce mesaj a primit din partea premierului moldovean înainte de a urca pe scenă
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Mediafax.ro
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Ilie Bolojan a publicat lista neregulilor de la Ministerul Energiei: Principalele probleme identificate după mandatul lui Bogdan Ivan
Politică 20:27
Ilie Bolojan a publicat lista neregulilor de la Ministerul Energiei: Principalele probleme identificate după mandatul lui Bogdan Ivan
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Politică 19:37
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
Fanatik.ro
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor