Autostrada București – Alexandria: un proiect strategic pentru sudul României

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat marți, 12 mai, un nou pas decisiv pentru realizarea Autostrăzii București – Alexandria: proiectul a primit oficial avizul Consiliului Tehnico-Economic. Această etapă deblochează documentația tehnico-economică a investiției, esențială pentru demararea procedurilor următoare în construcția drumului de mare viteză.

„Este un proiect strategic pentru sudul României, care va contribui la dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, la creșterea siguranței rutiere și la reducerea timpilor de deplasare. Totodată, va asigura conexiuni rapide cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5) și cu rețeaua națională de drumuri de mare viteză către Craiova și vestul țării. Acest proiect va însemna investiții, locuri de muncă și oportunități noi de dezvoltare pentru întreaga regiune”, a precizat secretarul de stat.

Următorii pași pentru realizarea proiectului

Irinel Ionel Scrioșteanu a prezentat și ce urmează de făcut pentru ca proiectul autostrăzii să intre în linie dreaptă.

„Urmează: avizarea în Consiliul Interministerial şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României; întocmirea caietului de sarcini și lansarea licitației pentru proiectare și execuție lucrări”, a spus acesta.

Durata de execuție a lucrărilor este de 33 luni, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, viitorul program financiar european și bugetul de stat.

Traseul va traversa U.A.T.-urile: Ilfov- Dărăști, Măgurele, Giurgiu – Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Noua, Ghimpați, Teleorman – Bujoreni, Botoroaga, Drăgăneşti-Vlasca, Băbăița, Măgura, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin, Buzescu.

Principalele caracteristici ale Autostrăzii București – Alexandria

Autostrada București – Alexandria va avea o lungime de 74,2 km, 2 benzi de circulație pe sens, bandă de urgență și acostament, potrivit secretarului de stat. De asemenea, proiectul cuprinde: 65 pasaje, poduri și viaducte, dintre care pasajele peste Argeș și Vedea sunt cele mai lungi (994 metri, respectiv 1153 metri), iar lungimea totală a lucrărilor de artă însumează 10,8 km.

Va avea și 10 noduri rutiere: Nod 1 (km 2+800) – București, legătură A0 km 78+957 și Drumul Radial 10 – Măgurele Expres; Nod 2 (km 9+392) – Mihăilești, legătură DJ412A; Nod 3 (km 12+818) – Mihăilești, Iepurești, legătură cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu A5; Nod 4 (km 15+710) – Stâlpu, legătură DN6 (E70); Nod 5 (km 25+950) – Letca Noua, legătură DN61; Nod 6 (km 36+256) – Letca Veche, legătură DJ601D; Nod 7 (km 44+239) – Tunari, legătură DJ503; Nod 8 (km 59+626) – Vităneşti, legătură DN6(E70); Nod 9 (km 69+759) – Alexandria, legătură DJ504; Nod 10 (km 75+365) – Alexandria, legătură DN6F(E70) km 9+301.

Sunt incluse și spații de servicii cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice (3 seturi stângă/dreapta); Centru de Întreținere și Monitorizare; Centru de Întreținere și Coordonare; parcare securizată pentru camioane; perdele forestiere și panouri fonoabsorbante; 15 zone pentru trecerea de pe o cale pe alta a autostrăzii în caz de situații de urgență.

