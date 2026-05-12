Cum a avut loc incidentul din parcare

Potrivit Poliției Maghiare, infracțiunea a avut loc în parcarea de la Lajosmizse, pe autostrada M5. Șoferul bulgar, care dormea în camionul său, a fost trezit de cei doi bărbați.

Unul dintre aceștia i-a cerut să arate banii pe care îi avea asupra sa, sub pretextul unei verificări oficiale. În momentul în care șoferul a scos un teanc de mai multe mii de euro, bărbatul care pretindea că este polițist i-a smuls banii din mână și, împreună cu complicele său, a fugit cu mașina.

Forțele de ordine din Kecskemét au acționat rapid. După primirea plângerii, au identificat în scurt timp mașina folosită de cei doi suspecți, în baza datelor din registrele poliției și a sistemului de monitorizare a vinietelor. Astfel, au reușit să stabilească traseul acestora și să anticipeze locul unde s-ar putea afla.

Cei doi români au fost duși la secție

Cei doi bărbați, în vârstă de 36 și 38 de ani, ambii cetățeni români, au fost opriți pe o altă autostradă. Intervenția a fost un succes, iar suspecții au fost reținuți și duși la secție.

Potrivit sursei Origo, victima i-a recunoscut fără ezitare pe cei doi. Anchetatorii cred că această metodă de operare nu este la prima utilizare de către suspecți, aceștia fiind bănuiți de implicare în alte jafuri similare comise pe autostrăzi.

Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de suspecți pentru furt calificat de mare valoare. Ulterior, aceștia au fost reținuți, iar autoritățile au inițiat procedurile pentru arestarea lor preventivă.

În Germania, trei bărbați s-au dat drept polițiști, când au trezit un șofer de camion, într-o parcare de pe A7. Ei au susținut că au vrut să efectueze un control de rutină, dar de fapt își jefuiau victima.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE