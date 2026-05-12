Spitalul Regional de Urgență Cluj intră în faza decisivă

Spitalul Regional de Urgență Cluj reprezintă un proiect strategic care va transforma fundamental accesul la servicii medicale moderne din Regiunea Nord-Vest. Contractul semnat include: construirea clădirii principale a spitalului; realizarea heliportului și a parcului fotovoltaic; instalarea echipamentelor medicale grele; amenajările exterioare; conectarea completă la utilități; infrastructura rutieră DN1/E60.

Spitalul va fi finalizat în septembrie 2029.

„Valoarea investiției pentru aceste lucrări este de 1,79 miliarde lei fără TVA, durata de execuție fiind de 40 de luni, iar garanția lucrărilor de 120 de luni. Investiția totală pentru construcția spitalului depășește 3,3 miliarde lei”, a transmis Ministerul Sănătății, într-un comunicat.

Contractul a fost câștigat de asocierea condusă de firma turcă CCN.

Viitorul spital va avea 849 de paturi pentru spitalizare

Noua infrastructură medicală va permite tratarea cazurilor critice și complexe la cele mai înalte standarde, prin utilizarea tehnologiilor medicale avansate și implementarea unor modele moderne de îngrijire integrată a pacienților.

Spitalul va avea 849 de paturi, 106 vor fi pentru ATI, inclusiv pediatrie, neonatologie şi unitate pentru arşi, 12 paturi sunt pentru arşi, 34 pentru spitalizarea de zi, 71 de cabine ambulatorii organizate pe unsprezece clinici. Blocul operator va fi compus din 22 de săli de operație ultramoderne.

Clădirea principală a spitalului are opt niveluri, cu o suprafaţă construită de aproximativ 32.000 de metri pătraţi, o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 177.000 de metri pătraţi, iar împreună cu clădirile tehnice şi amenajările exterioare vor fi 184.000 de metri pătraţi. Capacitatea estimată a spitalului este de aproximativ 4.200 de utilizatori simultan.

Primăria Cluj-Napoca a început să lucreze la căile de acces către spital

La semnarea contractului au fost prezenţi, printre alţii, premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătăţii Cseke Attila şi primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. 

Edilul a declarat că a început deja să lucreze la căile de acces către Spitalul Regional de Urgenţă Cluj.

„Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri şi spre Spitalul Regional şi de la Spitalul Regional de Urgenţă spre Cluj, pentru salvare şi transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Floreşti de la patru la şase benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu giraţie care să intre la Spitalul Regional de Urgenţă şi lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgenţă, tocmai ca în momentul în care şi spitalul şi partea de transport public să fie mult mai bine asigurată, inclusiv cu o conexiune suplimentară prin spatele unui complex comercial care să mai asigure încă o conectivitate la Spitalul Regional de Urgenţă”, a spus Emil Boc.

Se lucrează deja la spitalele regionale din Iaşi şi Craiova

Și deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, a vorbit despre Spitalul Regional de Urgenţă din Cluj, susținând că „astăzi este o zi importantă pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România”.

„La Craiova astăzi șantierul avansează într-un ritm accelerat. La Iași, în perioada în care eram ministrul Sănătății, am semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Regional de Urgență, iar în această primăvară au început lucrările. Iar astăzi, prin semnarea contractului de execuție de la Cluj, toate cele trei spitale regionale sunt în construcție. Este pentru prima dată după foarte mulți ani când România nu mai vorbește doar despre spitale noi, ci le construiește efectiv”, a precizat fostul ministru al Sănătății.

