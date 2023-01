În luna august s-a aflat că Alexandra Ungureanu formează un cuplu cu Gojira, artist și realizatorul podcastului „Aproximativ discuții”. Cei doi au fost surprinși într-un mall din Capitală de către paparazzii CANCAN în timp ce se sărutau.

Cei doi nu au vorbit până acum despre relația lor, însă vedeta a recunoscut acum că își dorește foarte mult să devină mamă în curând. „Pe plan personal sunt într-o etapă bună cu mine. În ultimul timp a fost despre descoperirea mea, pentru că eu ani de zile m-am identificat cu artistul și cumva m-am întrebat ce am eu de oferit dincolo de artist. Am o părere bună despre mine, sunt un om care are ce oferi și în plan personal, deși muzica colorează într-un mod fericit felul meu de a fi și cred că își pun amprenta și asupra relației cu partenerul”, a spus ea pentru wowbiz.ro.

Și a continuat: „Nu știu dacă îmi doresc să mă mărit, dar îmi doresc să fac pași spre o viață în doi cât mai repede, un copil dacă va fi posibil, e momentul în care nu zic nu. Sper să fiu în formă, să fiu sănătoasă e cel mai important. O să încep anul în forță cu sală, power.

Mă ocup de mine, trebuie, că atunci când te afunzi foarte mult în muncă și ai niște chestii de bifat, uneori te mai lași pe locul doi. Deci vreau să încep anul cu accent pe mine, pe trupul meu”.

În ceea ce privește cariera ei, vedeta se împarte între munca de cântăreață, de influencer. E preocupată și de emisiunea online pe care o are de ceva vreme. „Cumva trebuie să continui ce am început să fac de doi ani încoace. Am început să construiesc anumite aspecte pe care nu le făceam prea des, respectiv viața de creator de conținut, care nu era așa de importantă.

Eu eram artist, doar cântam. Partea de online vine cu foarte multe satisfacții, foarte multă muncă și vreau să merg mai departe în zona asta, cu zona de fashion și travel, evident. Pe partea muzicală mai am piese de scos, am niște căutări în ultimii ani și am ajuns la concluzia că trebuie o direcție un pic mai matură, cred că și fanii mei s-au maturizat odată cu mine”, a spus ea.

„Duet cu Alexandra, un proiect care a devenit și mai cunoscut și a primit feedback inclusiv de la concurență că le place, mă bucur că le place și sper ca anul 2023 să aducă invitați foarte faini, oameni cărora le place să se exprime prin muzică, fără să fie profesioniști, să avem emisiuni faine împreună, evervescente, să ne simțim bine”, a mai declarat Alexandra Ungureanu pentru wowbiz.ro.

