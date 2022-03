WRS a fost ales să reprezinte România la Eurovision 2022, la Torino, cu piesa „Llamame”. Artistul a întrunit cele mai multe puncte din partea juraților. Alexandra Ungureanu a fost cea care i-a acordat nota maximă. Cântăreața a făcut parte din juriul Selecției Naționale Eurovision 2022 alături de Randi, Ozana Barabancea, Cristian Faur și Adrian Romcescu. Publicul a fost cel de-al șaselea jurat în an acest an.

Alexandra Ungureanu mărturisește că a înțeles emoțiile fiecărui concurent, pentru că a participa și ea de câteva ori la Eurovision și știe cât este de greu. De asemenea, artista consideră că întotdeauna vor exista nemulțumiți în ceea ce privește acest concurs.

„Sunt obosită și copleșită, pentru că am preluat, pe rând, emoțiile fiecărui concurent, pentru că am fost și eu concurentă pentru câteva ediții de Eurovision și știu cât e de greu, cât emoții sunt.

E presiune mare. Uneori, concursurile astea sunt foarte ingrate, pentru că e foarte greu să jurizezi voci, personalități și piese. Sunt chestii de factură diferită și dintre atâția buni, doar unul bun câștigă.

Dintotdeauna se vor găsi nemulțumiți, s-a văzut asta după semifinală, a fost așa o apocalipsă în rândul fanilor Eurovision. Se pare că de data asta preferințele juriului au coincis cu cele ale publicului.

Merge mai departe o piesă cu potențial mare de hit, cu un show spectaculos și un refren care, sper eu că va molipsi o Europă întreagă”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru wowbiz.ro.

Vedeta are mare în credere în WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022, și speră că toată Europa se va molipsi cu piesa pe care acesta a pregătit-o.

Alexandra Ungureanu consideră că a făcut alegerea potrivită. Ea a anunțat că o parte dintre artiștii care au fost implicați în Selecția Națională Eurovision 2022 vor fi invitați la emisiunea sa online „Duet cu Alexandra”.

„Eurovision 2022. Ce experiență. Un drum lung, cu provocări, dar mai ales cu o super responsabilitate. Am început în decembrie și s-a încheiat aseară, așa că cel mai nimerit este să începem cu felicitări. Dincolo de greșeli, gusturi personale, cu siguranță mereu e loc de mai bine. Felicitări organizatorilor pentru muncă și drive! Felicitări celor 10 finaliști, artiști super talentați, cu experiență sau revelații în cadrul concursului. Mi-a plăcut grav cum s-au prezentat aseară Pentru cel puțin 9 dintre ei, cu siguranță nu am devenit tocmai persoana preferată :)) Felicitări lui WRS! A fost unul dintre cei care mi-au atras atenția încă de la primele etape de jurizare și pe care i-am punctat cu nota maximă, 10 (alături de Alex Parker & Bastien, E-an-na, Aris, Dora Gaitanovici, Gabriel Basco, Petra, Eliza G, Eugenia Nicolae). România este reprezentată de un artist super charismatic, cu o piesă actuală, catchy și sper ca show-ul pe scena mare a Eurovisionului să reprezinte un moment memorabil pentru noi toți. Și, nu în ultimii rând, felicitări vouă, celor de acasă, fanilor, fără de care acest show foarte tare nu ar fi și nu ar fi rezistat 65 de ani. Keep your passion and the Sound of beauty on! P.S. Așa cum am promis, pe o parte dintre artiștii implicați în Selecția Națională Eurovision o să îi vedeți și la Duet cu Alexandra. Prima e Eugenia… , dar urmează și alte surprize. Love ”, a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.

