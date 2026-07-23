,,Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se precizează în mesajul transmis.

ISU Tulcea a informat că nu au fost primite apeluri la numărul de urgenţă 112 după emiterea alertei.

În acelaşi context, duminică, radarul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) a identificat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina, generând un alt mesaj RO-Alert pentru aceeaşi zonă.

Luni seară, Armata Română a detectat un grup de drone în apropierea frontierei fluviale, determinând o stare de alertă. În urma verificărilor, autorităţile au confirmat că spaţiul aerian naţional nu a fost încălcat.

Pe 11 iulie, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail din Ucraina și au anunțat stare de alertă, a transmis instituția.

În luna mai, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra riscului căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Forţele Aeriene Române au detectat mai multe ţinte în proximitatea spaţiului aerian al României.

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