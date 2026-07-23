Andreea Ibacka a postat un video în care apare cu lacrimi în ochi, mai emoționată ca niciodată. Ea a transmis un mesaj pe Facebook, în care mărturisește cât este de fericită că își ascultă artistul preferat.

„Îmi doream enorm să ajung la concertul lui Teddy Swims și realitatea a depășit așteptările. Vocea lui e atât de puternică, dar în același timp vulnerabilă… încât ai impresia că fiecare vers e trăit, nu doar cântat.

Piesele vorbesc despre iubire, greșeli, speranță, vindecare, iar când le auzi live ajung direct acolo unde trebuie. Și nu încearcă să impresioneze, pur și simplu spun adevărul. M-am trezit cântând, zâmbind și, în câteva momente, plângând.

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Fiindcă mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica, doar o simți. Și cred că asta e magia concertelor live. Poți asculta aceeași piesă de sute de ori în căști, dar nu se compară cu momentul în care o trăiești alături de mii de oameni care respiră în același ritm cu tine. Un mare bravo și pentru sonorizare”, a fost mesajul transmis de Andreea Ibacka pe contul de socializare.

Andreea Ibacka, despre divorțul de Cabral

Andreea și Cabral Ibacka au anunțat, în urmă cu câteva luni, că și-au separat drumurile după o căsnicie de 15 ani. După ce zilele trecute, prezentatorul TV a mărturisit public că este afectat de schimbările survenite în viața lui după divorț, iată că și Andreea a recunoscut că perioada prin care trece nu e deloc ușoară, chiar dacă aceste detalii nu sunt expuse în postările ei de pe social media.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei.

Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest „minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele. Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a precizat ea pe rețelele sociale.

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