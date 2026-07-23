„Avem informații conform cărora Moonshot AI a copiat modelul Fable al Anthropic pentru dezvoltarea modelului său K3”, a afirmat el într-o postare pe X.

„Copierea industrială pe scară largă și sub acoperire, menită să fure tehnologia proprietară a SUA și să submineze cercetarea americană, este inacceptabilă”, a completat el.

Posibile sancțiuni

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri într-o postare separată pe X că ia în considerare adăugarea companiei Moonshot AI pe o listă neagră comercială și impunerea de sancțiuni.

Acuzațiile administrației Trump vor intensifica probabil tensiunile pe teme tehnologice dintre Beijing și Washington, pe măsură ce firmele din ambele țări introduc modele AI din ce în ce mai puternice, care au implicații economice ample și potențiale utilizări militare.

Moonshot nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Beijingul neagă acuzațiile

Purtătorul de cuvânt Liu Chang al ambasadei Chinei la Washington a calificat comentariile lui Kratsios drept „total nefondate”, adăugând că China respectă protecția proprietății intelectuale.

„Persoanele relevante din Statele Unite ar trebui să respecte faptele, să renunțe la prejudecăți și să înceteze să denigreze și să discrediteze realizările Chinei în dezvoltarea industriei sale de inteligență artificială”, a spus el.

„Riscuri grave de securitate”

Sarah Heck, director de politici publice la Anthropic, a declarat într-o postare pe X că furtul de către China al modelelor americane „creează riscuri grave de securitate națională pentru Statele Unite”.

Kratsios a mai afirmat că Moonshot AI a achiziționat servere care conțineau cipuri puternice de inteligență artificială de la Nvidia denumite GB300, și le-a utilizat în Thailanda, „probabil pentru a-și antrena modelele de AI”.

DeepSeek a folosit cipuri Nvidia

Un înalt oficial al administrației Trump a declarat în februarie că cel mai recent model al startup-ului chinez DeepSeek a fost antrenat pe cel mai avansat cip de la Nvidia, ceea ce ar putea reprezenta o încălcare a controalelor americane asupra exporturilor.

Departamentul de Stat al SUA a ordonat în aprilie o campanie globală pentru a atrage atenția asupra a ceea ce consideră a fi eforturi pe scară largă ale companiilor chineze de a fura proprietatea intelectuală a laboratoarelor de inteligență artificială din SUA, potrivit unei telegrame diplomatică consultate de Reuters.

Distilarea, copiere prin antrenare

Distilarea este procesul de antrenare a unor modele de AI mai mici folosind rezultatele unor modele mai mari și mai scumpe, ca parte a eforturilor de a reduce costurile de antrenare a unui nou instrument puternic.

În februarie, Anthropic a declarat că trei companii chineze de inteligență artificială au folosit modelul său „Claude” pentru a obține în mod necorespunzător capacități de îmbunătățire a propriilor modele.

Practic, programatorii chinezi întreabă AI-ul american, iar răspunsurile sunt furnizate softului chinez.

Zeci de mii de conturi false

DeepSeek, Moonshot și MiniMax au generat peste 16 milioane de interacțiuni cu Claude folosind aproximativ 24.000 de conturi false, încălcând astfel termenii și condițiile de utilizare ale Anthropic și restricțiile regionale de acces, a afirmat compania.

OpenAI a avertizat legislatorii americani că DeepSeek viza producătorul ChatGPT și principalele companii de AI din țară pentru a replica modele și a le utiliza pentru propriul antrenament, se menționează în telegrama din aprilie a Departamentului de Stat.

„Modelele de AI dezvoltate în urma unor campanii de distilare ascunse și neautorizate permit actorilor străini să lanseze produse care par să aibă performanțe comparabile la anumite teste de referință, la o fracțiune din cost, dar care nu reproduc performanța completă a sistemului original”, se arată în document.

Kimi K3, model cu 2,8 trilioane de parametri

Startup-ul chinez Moonshot a prezentat vineri Kimi K3, un model cu 2,8 trilioane de parametri despre care a afirmat că este cel mai mare sistem de AI lăsat la liber din lume și că oferă performanțe apropiate de modelul de vârf Fable al gigantului american Anthropic.

Lansarea, care are loc la o lună după ce modelele Fable și Mythos ale Anthropic au fost retrase brusc de către guvernul SUA din motive de securitate, subliniază cât de repede ecosistemul deschis de AI al Chinei reduce decalajul față de cele mai avansate sisteme americane.

Noi concurenți

Un alt concurent chinez din domeniul AI este gigantul Alibaba, care lansarea permanent îmbunătățiri la modelul său Qwen.

De asemenea, compania Z.ai, fosta Zhipu, a atras recent 4 miliarde de dolari prin listarea pe bursa din Hong Kong. Compania a precizat și că folosește cipuri dezvoltate doar în China.

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