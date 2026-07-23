„Avem informații conform cărora Moonshot AI a copiat modelul Fable al Anthropic pentru dezvoltarea modelului său K3”, a afirmat el într-o postare pe X.

„Copierea industrială pe scară largă și sub acoperire, menită să fure tehnologia proprietară a SUA și să submineze cercetarea americană, este inacceptabilă”, a completat el.

Posibile sancțiuni

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri într-o postare separată pe X că ia în considerare adăugarea companiei Moonshot AI pe o listă neagră comercială și impunerea de sancțiuni.

Acuzațiile administrației Trump vor intensifica probabil tensiunile pe teme tehnologice dintre Beijing și Washington, pe măsură ce firmele din ambele țări introduc modele AI din ce în ce mai puternice, care au implicații economice ample și potențiale utilizări militare.

Moonshot nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Beijingul neagă acuzațiile

Purtătorul de cuvânt Liu Chang al ambasadei Chinei la Washington a calificat comentariile lui Kratsios drept „total nefondate”, adăugând că China respectă protecția proprietății intelectuale.

„Persoanele relevante din Statele Unite ar trebui să respecte faptele, să renunțe la prejudecăți și să înceteze să denigreze și să discrediteze realizările Chinei în dezvoltarea industriei sale de inteligență artificială”, a spus el.

„Riscuri grave de securitate”

Sarah Heck, director de politici publice la Anthropic, a declarat într-o postare pe X că furtul de către China al modelelor americane „creează riscuri grave de securitate națională pentru Statele Unite”.

Kratsios a mai afirmat că Moonshot AI a achiziționat servere care conțineau cipuri puternice de inteligență artificială de la Nvidia denumite GB300, și le-a utilizat în Thailanda, „probabil pentru a-și antrena modelele de AI”.

DeepSeek a folosit cipuri Nvidia

Un înalt oficial al administrației Trump a declarat în februarie că cel mai recent model al startup-ului chinez DeepSeek a fost antrenat pe cel mai avansat cip de la Nvidia, ceea ce ar putea reprezenta o încălcare a controalelor americane asupra exporturilor.

Departamentul de Stat al SUA a ordonat în aprilie o campanie globală pentru a atrage atenția asupra a ceea ce consideră a fi eforturi pe scară largă ale companiilor chineze de a fura proprietatea intelectuală a laboratoarelor de inteligență artificială din SUA, potrivit unei telegrame diplomatică consultate de Reuters.

Distilarea, copiere prin antrenare

Distilarea este procesul de antrenare a unor modele de AI mai mici folosind rezultatele unor modele mai mari și mai scumpe, ca parte a eforturilor de a reduce costurile de antrenare a unui nou instrument puternic.

În februarie, Anthropic a declarat că trei companii chineze de inteligență artificială au folosit modelul său „Claude” pentru a obține în mod necorespunzător capacități de îmbunătățire a propriilor modele.

Practic, programatorii chinezi întreabă AI-ul american, iar răspunsurile sunt furnizate softului chinez.

Zeci de mii de conturi false

DeepSeek, Moonshot și MiniMax au generat peste 16 milioane de interacțiuni cu Claude folosind aproximativ 24.000 de conturi false, încălcând astfel termenii și condițiile de utilizare ale Anthropic și restricțiile regionale de acces, a afirmat compania.

OpenAI a avertizat legislatorii americani că DeepSeek viza producătorul ChatGPT și principalele companii de AI din țară pentru a replica modele și a le utiliza pentru propriul antrenament, se menționează în telegrama din aprilie a Departamentului de Stat.

„Modelele de AI dezvoltate în urma unor campanii de distilare ascunse și neautorizate permit actorilor străini să lanseze produse care par să aibă performanțe comparabile la anumite teste de referință, la o fracțiune din cost, dar care nu reproduc performanța completă a sistemului original”, se arată în document.

Kimi K3, model cu 2,8 trilioane de parametri

Startup-ul chinez Moonshot a prezentat vineri Kimi K3, un model cu 2,8 trilioane de parametri despre care a afirmat că este cel mai mare sistem de AI lăsat la liber din lume și că oferă performanțe apropiate de modelul de vârf Fable al gigantului american Anthropic.

Lansarea, care are loc la o lună după ce modelele Fable și Mythos ale Anthropic au fost retrase brusc de către guvernul SUA din motive de securitate, subliniază cât de repede ecosistemul deschis de AI al Chinei reduce decalajul față de cele mai avansate sisteme americane.

Noi concurenți

Un alt concurent chinez din domeniul AI este gigantul Alibaba, care lansarea permanent îmbunătățiri la modelul său Qwen.

De asemenea, compania Z.ai, fosta Zhipu, a atras recent 4 miliarde de dolari prin listarea pe bursa din Hong Kong. Compania a precizat și că folosește cipuri dezvoltate doar în China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
La așa ceva nu se aștepta nimeni! Liviu Dragnea s-a întors împotriva fostului său partid și îi aduce acuzații grave lui Grindeanu. Declarațiile lui au stârnit valuri de comentarii
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.RO
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Parteneri
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Adevarul.ro
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Financiarul.ro
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
ObservatorNews.ro
Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Libertateapentrufemei.ro
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Mediafax.ro
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Redactia.ro
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
O femeie din Brăila a rămas fără cap la locul de muncă, după ce a fost prinsă sub mai mulți baloți! Victima era mama a trei copii
KanalD.ro
O femeie din Brăila a rămas fără cap la locul de muncă, după ce a fost prinsă sub mai mulți baloți! Victima era mama a trei copii

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
La 28 de ani, Aryna Sabalenka a făcut anunțul, după ce și-a îndeplinit marele vis: ”Mi-a schimbat viața”
Fanatik.ro
La 28 de ani, Aryna Sabalenka a făcut anunțul, după ce și-a îndeplinit marele vis: ”Mi-a schimbat viața”
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință