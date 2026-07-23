Adda a trecut printr-o perioadă dificilă, în care starea sa de sănătate s-a deteriorat fără ca medicii să poată identifica și cauza. După aproape doi ani de investigații și aproximativ 15.000 de euro cheltuite doar pe analize de sânge, artista a aflat că suferă de boala Lyme.

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Aproape doi ani de investigații și mii de euro cheltuite

Adda, în vârstă de 34 de ani, a traversat unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Artista a trecut pe la numeroși medici, a repetat zeci de analize și investigații, însă răspunsul pe care îl căuta a venit abia după aproape doi ani.

În tot acest timp, cântăreața și-a continuat activitatea profesională, urcând pe scenă și participând la emisiuni TV, în timp ce încerca să afle cauza problemelor de sănătate. Alături de ea a fost soțul său, Cătălin Rizea, care a vorbit recent despre perioada dificilă prin care au trecut.

Cătălin Rizea: „Am cheltuit vreo 15.000 de euro doar pe analize de sânge”

Invitat în podcastul „Vreau să știu”, Cătălin Rizea a dezvăluit că familia a investit aproximativ 15.000 de euro doar în analize de sânge, fără ca rezultatele să ofere un diagnostic clar.

„Noi am avut un an și ceva-doi, în care am cheltuit, doar pe analize de sânge, cred că vreo 15.000 de euro. Când mergeam să își facă iar analizele de sânge, doamnele de acolo spuneau: «Mamă, iar dați o grămadă de bani pe analize». Lor le era milă de banii pe care îi dădeam pe analize. Nu era problema asta, că i-am fi dat, dar nu găseam ce are.

Mergeam din boală în boală. Te gândeai și la cele mai nasoale, la un moment dat, dar nu erau. La un moment dat, a dat de un doctor mai inspirat, iar ea tot simțea că e ceva și că o să găsească și a ales să facă niște analize pe care nu le făcuse. Am aflat că ea avea boala Lyme, care este cauzată de insectele care se hrănesc cu sânge”, a declarat Cătălin Rizea.

Diagnosticul a venit după investigații suplimentare

Până să afle cauza problemelor de sănătate, Adda și soțul ei au trecut prin numeroase momente de incertitudine. Simptomele persistau, iar fiecare nou set de investigații excludea alte afecțiuni. La un moment dat, cei doi au luat în calcul inclusiv cele mai grave diagnostice, însă niciunul nu se confirma.

În cele din urmă, un medic i-a recomandat artistei analize pe care nu le efectuase până atunci. Rezultatele au arătat că suferă de boala Lyme.

Ce este boala Lyme

Boala Lyme este o infecție provocată de bacteria Borrelia burgdorferi, transmisă prin mușcătura unei căpușe infectate. Diagnosticul poate fi dificil de stabilit deoarece simptomele diferă de la un pacient la altul și pot semăna cu cele ale altor afecțiuni.

Printre manifestările frecvente se numără:

oboseala accentuată;

febra;

durerile musculare și articulare;

durerile de cap;

erupția cutanată caracteristică.

Specialiștii atrag atenția că, în unele cazuri, erupția cutanată nu apare, ceea ce poate întârzia identificarea bolii.

Netratată la timp, boala Lyme poate afecta articulațiile, sistemul nervos și inima. Tratamentul constă, de regulă, în administrarea de antibiotice, iar șansele de recuperare sunt ridicate atunci când afecțiunea este depistată în stadii incipiente.

Adda și-a continuat activitatea, în ciuda problemelor de sănătate

În perioada în care încerca să afle cauza simptomelor, Adda și-a continuat proiectele profesionale și aparițiile publice.

În spatele concertelor și emisiunilor TV, artista purta însă o luptă nevăzută, iar răspunsul pe care îl căuta a venit abia după aproape doi ani de investigații și numeroase consultații medicale.

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