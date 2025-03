Considerat unul dintre cei mai fideli, dar și cei mai de temut angajați ai lui Bebe Măcelaru, Laurențiu Achim, personajul lui Alexandru Conovaru, a băgat spaima în mulți dușmani ai lui Tătuțu’.

Într-un interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Alexandru Conovaru a vorbit despre rolul său din serialul difuzat în fiecare luni, de la ora 20.30, la PRO TV, dar și despre cariera lui din teatru.

Cum și-a caracterizat personajul din „Tătuțu’”

Libertatea: În „Clanul” apari doar în amintirile familiei, dar în „Tătuțu’” te regăsești printre personajele principale din poveste. Cum a fost să-l joci pe Laurențiu Achim?

Alexandru Conovaru: A fost și este o bucurie. Am fost fan al „Clanului”, așteptam ziua de luni ca să văd ce s-a mai întâmplat. Îmi place zbuciumul interior pe care îl cară Laurențiu Achim, lupta între viața de familist și cea de răufăcător. E un fir subțire între bine și rău.

–Ești unul dintre cei mai de temut angajați ai lui Bebe Măcelaru. Îi este frică de ceva lui Laurențiu Achim?

-Cred că de Luminița îi e cel mai frică.

–Cu cine te-ai înțeles cel mai bine pe platoul de filmare și cum a fost să joci alături de George Mihăiță sau Carmen Tănase?

-George Mihăiță mi-a fost director la Teatrul de Comedie timp de 17 ani, am jucat timp de 10 ani în „Revizorul” împreună, am jucat în „Breaking News” o stagiune, am trecut prin multe alături de dumnealui.

Pentru prima oară însă, am lucrat împreună în fața camerei și pot spune că am învățat și învăț de la „Nenea Mihai”. E un titan al filmului. Cu Carmen, de asemenea, am jucat într-un spectacol de comedie, „Cum se face”, timp de vreo trei ani, unde eram tot soț și soție, doar că dinamica era total diferită.

Sunt doi actori uriași cu care este o bucurie să împarți scena sau platoul de filmare.

Alexandru Conovaru a spus alături de ce nume mari a jucat

–Care e cel mai mare nume din industria filmului și a teatrului alături de care ai jucat vreodată?

-Nu există această clasificare, „cel mai mare sau cel mai bun”. Am debutat în teatru în regia lui Liviu Ciulei, eram student în anul trei și făceam figurație, eram alături de Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Valeria Seciu, apoi, la Comedie, cu Horațiu Mălăele (și în regia acestuia), George Mihăiță, Sanda Toma…

–Ce ar trebui să știe publicul despre actorul Alex Conovaru? Cum ești tu în spatele camerelor de filmat?

-Nu cred că publicul ar trebui să știe prea multe despre un actor. Dispare misterul, există riscul ca viața personală să vină peste personajele pe care le întruchipezi și apare riscul să nu te mai creadă nimeni.

–Care este proiectul tău de suflet?

-Proiectul meu de suflet este spectacolul „Doamna în negru”, pe care l-am regizat în 2004 și în care și jucam. Aveam 25 de ani, s-a jucat vreo cinci ani la Comedie, la Sala Studio, și datorită căruia am rămas în teatrul meu drag până în prezent.

