Alexandru Papadopol, dezvăluiri sincere despre carieră și rolul de tată. „Cred că orice om normal la cap este schimbat structural…”

„Din anumite puncte de vedere nu pot spune că a fost o perioadă foarte supărătoare. Am citit, am văzut foarte multe filme, mă rog… am echilibrat nişte „parametri“ culturali.

Am şi reuşit să plec într-o foarte scurtă vacanţă. Dar nu pot să nu mă gândesc la tragediile prin care trec atâtea familii, nu pot să nu mă îngrijorez gândindu-mă la părinţii mei, care au peste 70 de ani şi nu poate să nu mă deranjeze tare faptul că nu îmi mai pot vizita în voie părinţii şi prietenii aşa cum o făceam înainte”, a declarat Alexandru Papadopol pentru okmagazine.

„Probabil că actoria este unul dintre puţinele domenii în care experienţa contează destul de puţin. Cu fiecare rol, un actor o ia de la zero, pentru simplul fapt că niciun personaj nu seamănă unul cu celălalt.

Dacă mă refer direct la Bani negri, pot spune că a fost o întâlnire excelentă din mai multe puncte de vedere. M-am bucurat de colaborarea cu Daniel (n.r. Sandu, regizorul şi scenaristul), cu ceilalţi colegi-actori şi mai ales de liniştea pe care ţi-o dă un personaj care este parte a unei poveşti bine scrise.

Filmările au avut un parcurs fără obstacole majore. Nu existau restricţii, nici nu ne gândeam că ar putea exista aşa ceva… Eu ma descurc, aparent, bine. Am scos o premieră în octombrie la Teatrul Odeon, Kilometrul zero, în regia lui Andrei Majeri, am repetat câteva săptămâni bune cu mare fericire şi am apucat să jucăm vreo două reprezentaţii ale acestui spectacol.

De asemenea, am reuşit să duc la bun sfârşit un rol consistent şi intens în filmul lui Octav Chelaru, Balaur. Deci… aparent lucrurile se mişcă, dar îmi e cumplit de dor de unele roluri, de unele spectacole”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

„Apariţia Ruxandrei în viaţa mea a adus echilibru”

În cadrul interviului, Alexandru a vorbit și despre venirea pe lume a fiicei sale, Ruxandra, care i-a schimbat total viața.

„Cred că orice om normal la cap este schimbat structural în bine de apariţia unui copil în viaţa lui. Orice acţiune sau decizie va avea un „filtru“ mai profund decât propria dorinţă. Apariţia Ruxandrei în viaţa mea a adus echilibru, bunătate şi linişte”, a mai adăugat el

