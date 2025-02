Frumoasa actriță a fost invitată în emsisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, acolo unde a dezvăluit că în urmă cu aproximativ o săptămână a fost sunată de presă pentru a fi întrebată despre nunta lui Alexandru Papadopol.

Deoarece nu știa prea multe detalii, l-a contactat pe fostul ei soț, alături de care are și o fată, pe Ruxandra, iar acesta i-a confirmat că se va căsători în această lună.

Ioana Ginghină a afirmat că Alexandru Papadopol i-a spus Ruxandrei că nunta va avea loc pe 14 februarie 2025 și a invitat-o pe fată la eveniment. Însă actrița nu a primit invitație de la fostul ei soț!

Iată mai jos ce a declarat Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță despre nunta lui Alexandru Papadopol:

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Că eu ca eu… Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…

Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: «Tată, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. Ce poate să nu fie adevărat e că nu a fost o nuntă pe 10 ianuarie, pe care el a anulat-o.

O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic. Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februrarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”

