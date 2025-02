Actorul Alexandru Papadopol, cunoscut pentru discreția cu care își gestionează viața personală, se află acum în mijlocul unui scandal intens mediatizat. Potrivit unor postări virale de pe TikTok, actorul ar fi pus capăt unei relații secrete cu Cristiana Luca, o tânără actriță de la Teatrul de Stat din Constanța, cu care ar fi plănuit să se căsătorească anul acesta.

Utilizatorul Gheorghe Căpitan, care pretinde a fi tatăl adoptiv al Cristianei Luca, a postat mai multe clipuri în care acuză actorul că ar fi părăsit-o pe fiica sa înainte de nuntă. Acesta susține că familia tinerei ar fi făcut numeroase sacrificii pentru relația cu Papadopol, inclusiv plata chiriei pentru o garsonieră în București, unde cuplul să poată avea intimitate.

Într-unul dintre clipuri, Gheorghe Căpitan anunța cu entuziasm, pe 10 ianuarie 2025, că va deveni socru, fără a anticipa drama ce avea să urmeze. Ulterior, acesta a revenit cu o postare în care dezvăluia că nunta nu va mai avea loc. Clipurile au atras atenția publicului, unul dintre ele fiind vizionat de peste 320.000 de persoane.

„Papadapol nu ne mai vrea fata. Adio, nuntă! Motivul? Fata este adoptată de la o casă de copii. Domnului actor îi este rușine cu noi”, a scris Gherghe Căpitan pe TikTok, extrem de mâhnit.

Reacția lui Alexandru Papadopol

Contactat de jurnaliștii de la FANATIK, Alexandru Papadopol a refuzat inițial să comenteze subiectul, afirmând doar că nu deține un cont de TikTok și nu este la curent cu postările care circulă despre el. Întrebat direct despre relația cu Cristiana Luca, actorul nu a dorit să facă declarații suplimentare.

„Se pare că este vorba despre un furt de identitate. Persoana în cauză a făcut deja plângere penală, știu că are înregistrare la Poliție. Nu știu, mai mult de atât nu pot să vă spun. O să iau și eu legătura cu avocatul meu, să văd ce se poate face într-o astfel de situație”, a spus actorul.

Și a continuat: „Mă rog, e vorba de o persoană căreia i s-a furat identitatea. E un caz clasic de hărțuire.”

„Acel domn se prezintă ca și tatăl adoptiv al Cristianei Luca…”, au spus jurnaliștii de la Fanatik. „Am verificat. I s-a furat identitatea”, a răspuns Alexandru Papadopol.

Actorul susține că cineva i-a furat identitatea tatălui Cristianei. „Cineva a postat în numele lui. Omul a depus plângere, are număr de înregistrare. Eu nu am știut, nu am TikTok, nu știam care sunt algoritmii și cum funcționează aplicația asta.”

Întrebat dacă povestea de dragoste cu Cristina Luca este adevărată, Alexandru Papadopol a spus: „Asta nu comentez. Vă mulțumesc foarte mult”.

„Am vorbit cu avocatul meu”

Apoi, Alexandru Papadopol a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde și-a spus punctul de vedere despre această situație. Actorul susține că nu este nimic adevărat din ce s-a speculat pe TikTok.

„Mă simt nevoit să fac o postare în care să încerc să lămuresc niște întâmplări cel puțin ciudate din ultimele zile. Neavând TikTok, nu le-am dat importanță…

Am aflat însă cât de multă suferință poate fi provocată oamenilor prin intermediul rețelelor de socializare. Recunosc… nu bănuiam. Unui om pe care îl cunosc i s-a furat identitatea pe TikTok, iar altcineva postează în numele lui lucruri mincinoase despre mine și Cristiana Luca.

Este un caz clasic de hărțuire în care nu vrem să fim implicați. Există deja o plângere penală pe numele hărțuitorului. Las în comentarii numărul de înregistrare de la Poliția Piatra Neamț, precum și o captură de ecran care conține un text ce reprezintă o imensă lipsă de empatie față de o ființă umană.

Am vorbit cu avocatul meu și voi face și eu o plângere la poliție.”

Ioana Ginghină: „Tot ce știu e că e în această relație de ceva timp”

Ioana Ginghină, fosta soție a lui Papadopol, a declarat telefonic că nu are cunoștință despre presupusa nuntă, dar era la curent cu existența unei relații între actor și Cristiana Luca.

„Da… Nu am știut de planuri de nuntă. Tot ce știu e că e în această relație de ceva timp, dar, în rest, nu știu nimic. Acum trebuie să am grijă de Ruxandra, care, din păcate, trece prin asta a doua oară. Află de toate astea din presă și nu direct de la sursă”, este singurul comentariu pe care Ioana Ginghină l-a făcut despre întreaga poveste, pentru sursa mai sus-menționată.

