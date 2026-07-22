Alexandru Țiriac a vorbit rar despre viața de familie și despre cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas. Fiul lui Ion Țiriac a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a mărturisit cât de importanți sunt copiii lui și cât de mândru este de ei.

Alexandru Țiriac a vorbit despre cei doi fii ai săi

Alexandru Țiriac a preferat întotdeauna să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor. Aparițiile publice alături de cei doi fii ai săi, Alexandru și Nicholas, au fost puține de-a lungul anilor, familia alegând să păstreze discreția în ceea ce privește aspectele personale.

Recent, fiul lui Ion Țiriac și-a surprins urmăritorii din mediul online după ce a publicat un mesaj dedicat celor doi băieți. În postare, acesta a vorbit despre momentele importante și dificultățile întâlnite de-a lungul vieții, mărturisind că bucuria cea mai mare o reprezintă copiii săi.

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„Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată”

În mesajul publicat pe Instagram, Alexandru Țiriac a explicat că, în ciuda realizărilor și eșecurilor pe care le-a avut de-a lungul timpului, nimic nu se compară cu rolul de tată.

Acesta a făcut și o glumă la adresa domnișoarelor interesate de cei doi fii ai săi, precizând că amândoi sunt încă singuri și că sunt destul de pretențioși.

„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti niciodată, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va trece nicio zi fără să-L laud pentru că m-a binecuvântat cu ei. Apropo, domnișoarelor, încă sunt singuri și sunt destul de pretențioși din fire”, a scris Alexandru Țiriac, pe Instagram.

Alexandru a împlinit 18 ani, iar Nicholas va deveni major anul viitor

Alexandru Țiriac a împlinit 18 ani în luna martie a acestui an și este deja major. Fratele său mai mic, Nicholas, a împlinit 17 ani în luna iunie și urmează să devină major anul viitor. De-a lungul timpului, cei doi au apărut doar ocazional în fotografii alături de tatăl lor, familia Țiriac alegând să își păstreze viața privată departe de atenția publică.

Potrivit informațiilor făcute publice de-a lungul timpului, Alexandru și Nicholas au o relație apropiată și petrec frecvent timp împreună. Mesajul publicat de Ion Ion Țiriac reprezintă una dintre puținele ocazii în care acesta a vorbit deschis despre cei doi fii ai săi și despre rolul pe care îl au în viața sa.

Familia Țiriac a ales mereu discreția

Deși numele Țiriac este unul dintre cele mai cunoscute din România, membrii familiei au preferat, în general, să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală.

Din acest motiv, declarațiile lui Ion Ion Țiriac despre Alexandru și Nicholas sunt rare, iar mesajul publicat recent a atras atenția urmăritorilor săi, fiind dedicat în întregime celor doi băieți.

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