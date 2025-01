Alexia Eram, fiica prezentatoarei Andreea Esca, a ales să își petreacă vacanța în Dubai alături de noul său iubit. Destinația nu este una nouă pentru Alexia, fiind locul pe care obișnuia să îl viziteze și împreună cu fostul său partener, Mario Fresh. Cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni, punând capăt unei relații de opt ani.

În timp ce Mario Fresh a plecat în Bali, unde s-a întâlnit cu Nadd Hu, despre care se zvonește că ar fi noua sa iubită, Alexia Eram a decis să evadeze și ea din cotidian. Alegerea sa? Un sejur de lux în Dubai, o destinație preferată de vedete și influenceri. Și Andreea Esca a petrecut câteva zile în Dubai, apoi ales Kalba, un alt oraș din Emiratele Arabe Unite.

Deși Alexia a fost discretă în privința noii sale povești de dragoste, iubitul său a postat pe rețelele de socializare imagini din timpul unei petreceri din Dubai, unde au participat împreună. Momentan, Alexia Eram nu a făcut declarații oficiale despre relația sa, preferând să păstreze detalii despre viața personală departe de ochii publicului.

„Încep anul, ca de obicei, cu o vacanta la caldură, ca să îmi încarc bateriile cât de mult pot. Pentru că anul acesta sunt condiționată de timp am ales Dubai, cea mai apropiată destinație unde găsesc mult soare. Am plecat dimineață cu o companie aeriană despre care mi-au zis și ai mei că e foarte ok, și într-adevăr am rămas placut surprinsă. Nici nu am simțit cum au trecut cele 5 ore, a fost un drum liniștit în care am avut parte de mâncare delicioasă, un avion nou și un personal foarte amabil. Nu mai zic de prețurile biletelor, care după parerea mea, sunt foarte bune, comparativ cu ce am gasit pe piață pentru această perioadă. La Dubai, primul stop a fost la unul dintre hotelurile mele preferate, unde m-am dus direct la piscină să mai prind o rază de soare și un apus cu o priveliște minunata. Urmează o săptămana de relaxare si voie bunǎ. Vă țin la curent ❤️”, a transmis Alexia Eram pe Instagram.

Mario Fresh i-a cerut iertare Alexiei Eram prin intermediul unei melodii

Cuplul Mario Fresh – Alexia Eram era considerat unul dintre cele mai sudate din lumea mondenă, însă relația lor s-a încheiat cu luni bune în urmă. Cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate, motivând că este cea mai bună decizie pentru amândoi.

Mario Fresh a lansat recent o piesă ce pare să fie o scrisoare deschisă către Alexia. În videoclipul melodiei, artistul aduce în prim-plan momente frumoase din relația lor, precum serile petrecute împreună pe acoperiș sau alinturile speciale, cum era „cap”. Versurile sunt pline de emoție, dezvăluind detalii cunoscute doar de ei doi.

„Lasă să treacă! / Orice te arde pe suflet, nu uita că doar te-am încălzit odată / Mi-ar plăcea să cred că dacă noi nu vom mai vorbi vreodată / Te vei uita la mine înapoi la mine împăcată / Am fost omul care nu fugea de viitor / Când mi te imaginam în el cu toate că nu a fost / Uită-mă nu mă întorc / Plec eu din viața ta / Că ți-am greșit prea rău și nu ai meritat / Uită-mă, nu mă întorc / Plec eu din viața ta, / Că ți-a greșit un prost / Ce nu te-a meritat / Îmi pare rău, tare rău / Că n-am fost până la final bărbatul tău”, sunt doar câteva versuri din noua piesă a lui Mario Fresh.

