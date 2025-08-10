Alexia Eram a optat pentru o rochie lungă, transparentă, realizată integral din dantelă neagră, creată de brandul românesc Manuri. Modelul SALLY DRESS, cu prețul de 1.945,00 lei, impresionează prin detaliile florale fine și croiala care combină eleganța cu senzualitatea. Șlitul adânc pe picior, mânecile lungi și decupajele discrete i-au pus în valoare silueta suplă, creând un efect vizual spectaculos.

Alexia Eram, în centrul atenției la UNTOLD 2025

Pentru a completa look-ul, Alexia a adăugat o centură lată cu cataramă argintie, care i-a accentuat talia, o pălărie cu bor larg ce i-a oferit un aer boho-chic, cizme negre cu toc și ochelari de soare rotunzi. Părul lăsat liber, în onduleuri lejere, i-a conferit un plus de naturalețe, echilibrând perfect ținuta sofisticată.

Atmosfera din jurul ei a fost electrizantă. Alexia Eram a apărut să se simtă în largul ei, zâmbind și bucurându-se de fiecare moment al serii. Pe rețelele de socializare, influencerița a împărtășit mai multe imagini din noaptea festivalului, însoțite de descrierea: „Fragmente din noaptea trecută⚡️ ZIUA II”. Postările au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, majoritatea lăudându-i alegerea vestimentară.

În prima zi, ea a ales o ținută fashion, cu maiou alb și blugi, iar peste a avut o jachetă vișinie. S-a pozat cu Alessia Năstase, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase.

Alexia Eram, sfaturi importante de la mama ei

Alexia Eram, în vârstă de 24 de ani, are de câțiva ani un job solicitant, dar care îi place foarte mult. Fiica Andreei Esca este implicată în foarte multe proiecte, mai ales că are foarte mulți oameni care o plac și o urmăresc pe rețelele de socializare. Fosta iubită a lui Mario Fresh a dezvăluit ce sfaturi importante i-a dat mama ei.

Fiica Andreei Esca își câștigă banii din social media, unde face diverse campanii pentru produse. De asemenea, ea lucrează și la revista mamei sale, unde are o pagină de shopping.

Alexia Eram a declarat că firea ei este una activă și nu poate sta nici măcar o zi fără să facă ceva. „Am o vorbă pe care mi-o repet de la mama: Când nu mai pot, mai pot puțin. Asta unu, și doi, nu știu, așa este firea mea. Dacă stau mai mult de o zi fără să fac nimic, înnebunesc, la ora 12 deja întreb dacă avem ceva de făcut, și când am prea multe de făcut, spun: Aoleu, ce aș sta o zi”, a declarat Alexia Eram pentru Spynews.ro.

Alexia Eram a dezvăluit ce sfaturi a primit de la mama ei, pe care le respectă cu sfințenie. De asemenea, ea a spus cum arată o zi de muncă pentru ea.

„Trebuie să muncești pentru tot ceea ce ai, să respecți pe toată lumea, și, când nu mai poți, mai poți un pic. Am un job foarte solicitant, pentru oamenii care nu știu, este un job atât psihic, cât și fizic, pentru că stăm foarte multe ore la filmări, evenimente și așa mai departe. Dar fiecare job vine cu lucruri pozitive și negative, nu?”, mai spune influencerița.

„Încep la 6 dimineața, make-up, filmăm, filmăm, filmăm, eveniment, eveniment, eveniment”, a mai adăugat Alexia Eram.

