Ieri seară, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au obținut victoria la jocul de amuletă și Joker, în care s-au întrecut cu Iulia Albu și iubitul ei, Mike, de-o parte, și Romică Țociu și fiul său, Cătălin, de cealaltă parte. Iar avantajul Jokerului ales de ele este unul care poate răsturna situația: au dreptul să oprească o altă echipă pentru 20 de minute în timpul cursei.

Situația va fi, însă, oricum răsturnată în această seară, când concurenții se vor confrunta cu câteva misiuni de-a dreptul amețitoare – pentru că vor purta în timpul mai multor probe niște ochelari care le vor da lumea peste cap.

Tot în această seară, călătoria în universul cafelei columbiene va duce echipele pe o plantație de cafea, unde misiunile îi vor împinge pe unii dintre concurenți dincolo de limita răbdării. Provocările fac, însă, parte din cursa pentru imunitate, așadar miza uriașă este motorul care ambiționează fiecare echipă în parte să dea tot ce are mai bun.

Incident care creează panică pentru Alexia Eram și Aris

Dincolo de probele care solicită concurenții, cursa devine cu atât mai tensionată atunci când este marcată de incidente ce creează panică – așa cum s-a întâmplat în cazul echipei formate din Alexia și Aris Eram, mașina lor fiind trasă pe dreapta în timpul întrecerii pentru imunitate.

„Erau doi polițiști cu o atitudine foarte dură, care l-au dat jos pe șoferul nostru. Ne-au cerut documentele și ne-au spus că este ilegal ce facem. M-am enervat foarte tare.

După ce am vorbit cu ei, am crezut că ne vor duce la secția de poliție și vom sta acolo până dimineața pentru că nu vor înțelege despre ce este vorba. Unul dintre polițiști era cu mâna pe pistol, exact cum am văzut în serialul Narcos. Ne-au luat toate documentele – nouă, dar și echipei de producție”, a povestit Alexia Eram.

Alexia Eram, declarații după ce s-a întors de la „America Express”

Fiica Andreei Esca a povestit pe Instagram cum a văzut ea experiența trăită. „Voiam să vă spun că «America Express» a fost o experiență unică, minunată. Cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea! Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi și, în general, atât de multe emoții.

Să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț. A fost extraordinar! (…) Vreau să felicit toți oamenii implicați în această emisiune, care sunt în spatele camerelor. Este o muncă imensă pentru a crea acest show. Bravo lor, tot respectul!

Le mulțumesc persoanelor care au fost în echipa mea, cameramanul și reporterița noastră, niște oameni minunați. Este o experiență de neuitat, care ți se poate întâmpla doar o dată în viață. Am trecut prin atât de multe lucruri. (…)

Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris. Această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să îți dai seama cât de norocos ești cu viața ta.

Te ajută să îți dai seama de problemele reale. OK, da, și noi avem problemele noastre, fiecare om are problemele lui, dar acolo îți dai seama că o viață atât de simplă, totuși, face ca oamenii să fie mult mai fericiți decât majoritatea oamenilor care au bani sau confort. Este, efectiv, o lecție de viață. Este incredibil tot ce-am trăit acolo și chiar trăiești viața! Trăiești viața fără telefon, fără bani. Pur și simplu, doar cu lucrurile bune și rele pe care viața ți le dă”, a povestit Alexia Eram, potrivit Click.