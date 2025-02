După o relație de 8 ani, Alexia Eram și Mario Fresh s-au despărțit în toamna anului trecut. Fiica Andreei Esca este deja într-o nouă relație de câteva luni, însă preferă să fie foarte discretă cu povestea de dragoste pe care o trăiește. Creatoarea de conținut este mereu organizată cu tot ce se întâmplă în viața ei și adoră să sărbătorească orice zi importantă.

Alexia Eram este mereu bucuroasă să sărbătorească Valentine’s Day, însă în acest an va fi singură pe 14 februarie. Fiica Andreei Esca va fi plecată într-un presstrip în Berlin.

„Le prefer pe ambele, eu sunt cu datele oricum, îmi place să sărbătoresc orice. Anul ăsta sunt plecată cu treabă într-un presstrip, la Berlin, așadar o să petrec acolo cu oamenii pe care o să îi cunosc acolo pentru că nu știu cu cine o să mă întâlnesc și evident și cu fetele cu care plec din București. Ca de obicei, obișnuiesc să petrec Valentines Day răsfățată, cu un buchet de flori, o cină, ceva normal. Îmi place și să surprind și să fiu surprinsă dar de Valentines Day cred că fetelor le place mai mult să fie surprinse. Au fost multe cadouri pe care le-am primit de-a lungul timpului de Valentines Day dar cred că pur și simplu faptul de a petrece timp alături de persoana iubită, oriunde ar fi, contează, iar iubirea trebuie sărbătorită în fiecare zi, nu doar de Valentines Day”, a declarat Alexia Eram pentru Click!.

„Meseria de designer merge foarte bine. Este ceva nou pentru mine”

Tânăra, care a studiat la o facultate de prestigiu din Anglia, și-a lansat recent o colecție de haine. Andreea Esca este foarte încântată de cea mai recentă colecție și își susține fiica în tot ceea ce face.

„Meseria de designer merge foarte bine. Este ceva nou pentru mine. Învăț în fiecare zi așa că am lansat acum o colecție capsulă de Valentines Day, pentru ziua iubirii, pentru toată lumea, pentru toți îndrăgostiții sau pentru fetele singure care vor să-și facă între prietene un cadou, ceva cu fraze în franceză, de dragoste, pe care le puteți și personaliza, ca să fie unice, cu inițialele voastre sau ale persoanei iubite.”

Și a continuat: „Sunt pasionată de modă, am terminat facultatea de modă în Londra și era păcat să nu fac și ceva în zona asta, întotdeauna am vrut să fac ceva creativ și în zona de fashion, pur și simplu acum a fost momentul. Am vrut să folosesc al doilea nume al meu, Margot, în altceva decât în partea de social media și m-am gândit că pot să fac un brand pentru toată lumea, așa cum îmi doresc eu și cum aș purta eu hainele. Chiar am reviewuri foarte bune, merge foarte bine. Nu mă așteptăm ca toți să își personalizeze tricourile dar chiar avem foarte multe comenzi și un feedback bun din partea oamenilor”.

„Mamei i-a plăcut mult un tricou cu un tomberon pe spate”

„Mamei mele i-au plăcut câteva piese din această colecție, cred că ținutele cu «Je taime» și cu inimioară și ar trebui s-o întrebați pe ea. I-a plăcut mult un tricou cu un tomberon pe spate… Mesajele sunt în limba franceză pentru că Franța, Paris, Orașul Iubirii, cred că sună foarte frumos, unele fraze în limba franceză sunt mai speciale pentru mine și am folosit niște fraze comune pe care toată lumea le poate înțelege și să le poarte cu drag…”, a mai adăugat Alexia Eram.

