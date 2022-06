În doar câteva luni, Alice Cavaleru va deveni mamă pentru a doua oară. Partenera lui Vladimir Drăghia a primit câteva mesaje răutăcioase care au deranjat-o și nu s-a ferit să le răspundă celor care au criticat-o.

„Sunt însărcinată cu al doilea copil și după o viață în care mi-a fost analizat, «cântărit» și judecat corpul, am ajuns în stadiul în care nu mai permit nimănui să mă facă să mă simt de parcă trebuie să dau socoteală pentru felul în care arăt sau de parcă sunt datoare să arăt într-un anumit fel ca să îndeplinesc așteptările celor din jur. Felul în care arăți e fix treaba ta, nu a celor din jur. Ceilalți ar trebui să accepte asta și să-și vadă de treburile lor”, a spus Alice Cavaleru.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia, părinți pentru a doua oară

Familia lui Vladimir Drăghia se mărește. Alice Cavaleru este însărcinată a doua oară și va naște în doar câteva luni. Cei doi au fost foarte bucuroși când au aflat că vor deveni părinți din nou.

„Eram în Thailanda când am aflat, mi-am făcut un test! (…) Mâncam numai mâncare thailandeză și după ce am aflat, cam la trei zile, s-au instalat grețurile și n-am mai putut să mănânc nimic. Am mâncat doar din meniul pentru copii! (…) A fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. Primul trimestru mi-a fost greață non-stop, zi și noapte. Mâncam la 2 noaptea”, a spus soția lui Vladimir Drăghia.

