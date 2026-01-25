Anca Țurcașiu susține că nu a întâmpinat probleme de sănătate datorită acestui stil de viață, așa că nu a abandonat această cale. Solista se declară mulțumită de rezultate și mărturisește că nu ar renunța pentru nimic în lume la acest regim.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu, la PRO TV.

„Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seară și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a mai mai spus artista.

Anca Țurcașiu are câteva alimente la care a renunțat. Mănâncă cinci mese pe zi, fără grăsime, și spune că nu contează cât mănânci, ci ce mănânci.

Anca Țurcașiu în vacanța din Thailanda la început de 2026

„Am o singură masă mai consistentă, la care mănânc o salată bogată, cu de toate. Am grijă să am în frigider câte puțin din toate, legume, semințe și ton sau alt pește. Prepar la prânz un castron mare de salată. Durează zece minute.

În rest, mă descurc cu alte gustări, fructe etc. Mâncare multă, la ore fixe. Mic dejun consistent, gustare la ora 11.00, masă de prânz la 13.00 – 14.00, gustare la 16.00 și ultima masă la 17.00. Mănânc cinci mese pe zi. Orice medic îți spune: mănânci și slăbești. Dar trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum. Nimic prăjit, nimic gras, nimic dulce, nimic sărat. Am eliminat complet grăsimile. Cașcavalul și telemeaua nu mai există pentru mine”, a precizat solista.

