Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”

Alina Crișan nu are o relație apropiată cu tatăl ei, fiind părăsită pe vremea când avea doar câțiva ani. Chiar dacă de-a lungul timpului a încercat să îmbunătățească relația, se pare că lucrurile nu au revenit la normal. Din fericire pentru artistă, mama acesteia a suplinit pe deplin ambele roluri. „Am avut câțiva ani în care o luasem puțin razna cu ieșirile, cu cluburile, pentru că mama mea, în copilărie, a fost tare strictă cu noi. Crescându-ne singură și de tânără, că ea la 19 ani m-a avut pe mine, la 20 pe sora mea. Și practic era un copil cu doi copii. Și a fost foarte strictă mama cu noi, foarte. Eu nu am văzut club până la 18 ani. Adică eu n-am fost niciodată în cluburi. Eu aveam un iubit cu care eram împreună de patru ani de zile, dar noi n-aveam voie să rămânem singuri, că poate cine știe, mamă, tentația e mare, mai bine să nu rămâneți singuri. De la modul ăla era mama. La ora nouă eu trebuia să fiu în casă, nu exista. Chiar dacă aveam iubit, chiar dacă nu. Țin minte că de multe ori mai dădeam ceasul înapoi, știi? Dar era foarte, foarte strictă mama. Foarte strictă. Adică și la școală se ducea nonstop să vadă ce se mai întâmplă. Deci în fiecare săptămână nu exista deja. O știa toată școala pe mama”, a povestit Alina Crișan la „Dincolo de copertă”.

Cu toate că a fost ținută din scurt de mama ei, artista nu regretă niciodată modul în care aceasta a ales să le educe pe ea și pe sora ei. Consideră că această strictețe le-a ajutat în viață și că le-a transformat în oamenii care sunt astăzi. „Mi-a fost frică. Toată copilăria mea am avut o frică, dar și un mare respect pentru mama, pentru că am fost noi trei. Și ne-am susținut tot timpul. Noi trei eram ca surorile, când am mai crescut, când eram mici. Și, într-adevăr, ea s-a atașat foarte mult de mine și de sora mea și n-a putut să rămână singură în Cluj. Sora mea plecase ulterior la Reșița, s-a și căsătorit acolo”, a mai completat artista.

Alina Crișan merge în vacanțe cu mama și tatăl vitreg

De aceea, în momentul în care mama ei a rămas singură la Cluj nici nu a stat pe gânduri și i-a cerut să vină alături de ea în București. „Mama s-a mutat la București. Nu cu mine. Inițial se mutase cu mine, dar s-a recăsătorit și are, da, o căsnicie superbă. Tatăl meu vitreg, este un om minunat, căruia îi mulțumesc pentru toată grija și pentru tot sprijinul. E extraordinar, pentru că eu sunt mai tot timpul plecată și n-aș fi avut timp să am grijă de mama și el chiar a fost un sprijin și stâlpul de care am avut nevoie și de care familia noastră a avut întotdeauna nevoie, stâlpul acela al familiei. Tatăl ăla care a lipsit. Bine, nu este tata, dar a fost și îl apreciez și îl iubesc pentru asta și da, suntem fericiți acum”, a declarat Alina Crișan la emisiunea „Dincolo de copertă”.

De când tatăl vitreg a intrat în viața ei, Alina pare că recuperează timpul pierdut cu tatăl biologic. Petrec foarte mult timp unul în compania celuilalt, ba chiar și vacanțele le fac împreună. „Îmi place atmosfera și îmi place că gătim tot timpul împreună. Soțul mamei mele e un bucătar desăvârșit și ne gătește tot timpul. Plecăm în vacanțe tot timpul împreună. Pentru mine vacanțele ideale sunt cele în care mă duc cu ei. Astă-vară am fost cu ei, doar eu cu ei în vacanță și cu cățelușilor și mă simt cel mai bine. Deci sunt cele mai frumoase vacanțe și mie îmi place să o răsplătesc pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru sora mea și nu numai pe ea, ci și pe soțul ei. Și mi-e drag să-i văd fericiți și să-i duc în locuri unde ei nu-și permit sau poate nici n-au visat vreodată”, a mai completat artista în cadrul aceeași emisiuni.

