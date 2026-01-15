Alina Crișan a acceptat invitația noastră și a adus, spre donare, cartea care a marcat-o și i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții: „Oscar și Tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt. Astfel s-a alăturat inițiativei noastre, în parteneriat cu fundația Ringier, de a dona cărți către bibliotecile și școlile din mediile defavorizate. Artista înțelege importanța cititului încă de la vârste fragede, însă recunoaște că în adolescență nu a citit atât de mult pe cât și-ar fi dorit, asta pentru că se pregătea pentru cariera ei muzicală.

Puțini sunt cei care știu că Alina Crișan a început drumul spre muzică în aceeași perioadă cu Andra, ba chiar, ambele frecventau același studio de înregistrări din Cluj. „Am făcut canto și deja semnasem cu o casă de producție din Cluj. Eu aș fi vrut să scot o piesă, să am piesa mea proprie. Prin perioada aia eram în același studio unde venea și Andra. Andra e din Câmpia Turzii și ne mai întâlneam pe acolo. Îmi plăcea tare mult de ea. A fost pentru mine ca un exemplu. Mi-a plăcut tare mult de ea și îmi place în continuare. Așa mi-am dorit să fie parcursul carierei mele, nu să mă duc la un concur. Oricum nici prin cel emai frumoase vise nu mi-aș fi închipuit că am să-l câștig. Nici măcar în finală când toată lumea îmi spunea că eu o să câștig”, a declarat Alina Crișan la „Dincolo de copertă” despre începuturile ei în muzică și colaborarea cu A.S.I.A.

Abia împlinise 18 ani când a ajuns să cânte alături de fetele de la A.S.I.A, iar perioada care a urmat a fost una dintre cele mai frumoase din viața ei. Nu doar că s-a format profesional, dar i-au fost deschise multe uși. Așa a ajuns să colaboreze cu băieții de la Direcția 5, iar acum, după mai bine de 10 ani, și-a dorit să se concentreze și mai mult pe cariera solo. „Perioada asta am lucrat cu mine și m-am redescoperit. Fac niște lucruri pe care n-aș fi crezut că o să le fac vreodată. Urmează să lucrez cu un producător pe care îl admir. Doamne, deci mi-am dorit întotdeauna să lucrez cu el. Și uite că s-a întâmplat să lucrez cu Șerban Cazan de la HaHaHa”, a mai povesti Alina Crișan.

Personal o duce la fel de bine

Profesional nu are de ce să se plângă, căci declară că este pe drumul pe care și-l dorește, iar personal este la fel de mulțumită de viața ei. După ce ani la rândul a fost ținta tabloidelor care o cuplau cu diverși bărbați, acum, Alina Crișan mărturisește sincer și deschis că iubește, este liniștită și se simte iubită și apreciată. Nu i-a plăcut niciodată să vorbească despre viața privată și niciodată nu s-a apărat atunci când s-a trezit cuplată în ziare cu diverși bărbați, cei mai mulți dintre ei fiind doar simple cunoștințe. „Eu niciodată nu am dat declarații, dar nu le-am dat pentru că nu îmi stă în fire. Nu-mi place. Acum regret puțin, dar nu știu cât de mult m-ar fi ajutat. Pentru că cu cât intri în hora asta, cu atât nu se mai termină niciodată. Și atunci am preferat să stau într-adevăr în umbră, dar cumva mi-a afectat, pentru că niciodată nu m-am apărat și niciodată nu am spus adevărul adevărat. Și am trăit perioada aia când erau tabloidele, erau și emisiuni pe la TV. Am avut o perioadă dificilă”, a declarat Alina Crișan la „Dincolo de copertă”.

Nici în momentul de față nu postează detalii intime pe rețelele sociale, însă nici nu se mai ascunde. „Niciodată n-am postat nimic ce ține de viața mea personală pentru că nu îmi stă în fire. Cel mult am postat cu mama, sora mea și nepoțeii. Dar în rest, iubiții, că m-am măritat, că am copii, nu m-aș vedea să fac asta. În momentul de față nu sunt singură. Sunt într-o relație. Sunt fericită și sunt împlinită”, a mai completat artista în cadrul aceleași emisiuni.

