Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 15 ianuarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6/49:

Report de peste 15,54 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 15 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,54 milioane de lei (peste 3,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,52 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 690.000 de lei (peste 135.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 261.800 de lei (peste 51.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 224.000 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 42.300 de lei.

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 157.200 de lei (peste 30.900 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei (aproape două milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.