Dotarea Forțelor Navale, o prioritate strategică

Declarația șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este un semnal de alarmă serios și o evaluare strategică realistă a situației de securitate din Marea Neagră, cu implicații directe pentru România.

Conflictul din Ucraina a transformat Marea Neagră într-o zonă de confruntare militară intensă. Rusia a militarizat Crimeea și a folosit flota sa pentru a bloca porturi, a ataca infrastructura ucraineană și a exercita presiune asupra navigației comerciale.

Acțiunile Rusiei au demonstrat o desconsiderare flagrantă a dreptului internațional și o disponibilitate de a folosi forța, inclusiv în zone considerate „gri” sau ambigue din punct de vedere legal.

Generalul Gheorghița Vlad a afirmat că există riscuri de securitate în Zona Economică Exclusivă (ZEE) a României din Marea Neagră, precizând că dotarea Forțelor Navale pentru protejarea infrastructurii critice rămâne o prioritate strategică.

ZEE nu este teritoriu suveran în sensul deplin al dreptului internațional. Statele riverane au drepturi suverane asupra resurselor și activităților economice, dar alte state au dreptul la libertatea de navigație și survol. Această distincție creează o „zonă gri” de securitate.

Un atac asupra unei infrastructuri în ZEE nu ar declanșa automat Articolul 5 al NATO

Generalul Vlad a subliniat că un atac asupra unei infrastructuri în ZEE nu ar declanșa automat Articolul 5 al NATO, care se referă la un atac armat împotriva teritoriului sau forțelor unui stat membru. Această ambiguitate ar putea fi exploatată de un adversar.

Acea zonă economică exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 al NATO, iar un posibil atac sau act de sabotaj nu ar atrage automat și sprijinul aliaților.

„Există riscul să apară interferențe” în zona Mării Negre, susține șeful Armatei, potrivit televiziunii Digi 24, făcând referire la zboruri de survol sau nave ale Rusiei.

ZEE a României găzduiește platforme de extracție a gazelor naturale (ex: Neptun Deep), cabluri submarine de comunicații și energie, precum și rute maritime vitale pentru comerț. Acestea sunt ținte potențiale pentru acțiuni de sabotaj sau hărțuire.

Pentru proteja această platformă vitală, România trebuie să modernizeze Forțele Navale. „Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”, a spus șeful Armatei, menționând că nu exclude ca Turcia să ne ajute în protejarea platformei Neptun Deep.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine
Știri România 20:20
Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine
Rezultatele loto din 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 19:47
Rezultatele loto din 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul.ro
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”
Fanatik.ro
La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:12
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
ObservatorNews.ro
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax.ro
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 21:07
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână
Fanatik.ro
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen