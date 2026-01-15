Dotarea Forțelor Navale, o prioritate strategică

Declarația șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este un semnal de alarmă serios și o evaluare strategică realistă a situației de securitate din Marea Neagră, cu implicații directe pentru România.

Conflictul din Ucraina a transformat Marea Neagră într-o zonă de confruntare militară intensă. Rusia a militarizat Crimeea și a folosit flota sa pentru a bloca porturi, a ataca infrastructura ucraineană și a exercita presiune asupra navigației comerciale.

Acțiunile Rusiei au demonstrat o desconsiderare flagrantă a dreptului internațional și o disponibilitate de a folosi forța, inclusiv în zone considerate „gri” sau ambigue din punct de vedere legal.

Generalul Gheorghița Vlad a afirmat că există riscuri de securitate în Zona Economică Exclusivă (ZEE) a României din Marea Neagră, precizând că dotarea Forțelor Navale pentru protejarea infrastructurii critice rămâne o prioritate strategică.

ZEE nu este teritoriu suveran în sensul deplin al dreptului internațional. Statele riverane au drepturi suverane asupra resurselor și activităților economice, dar alte state au dreptul la libertatea de navigație și survol. Această distincție creează o „zonă gri” de securitate.

Un atac asupra unei infrastructuri în ZEE nu ar declanșa automat Articolul 5 al NATO

Generalul Vlad a subliniat că un atac asupra unei infrastructuri în ZEE nu ar declanșa automat Articolul 5 al NATO, care se referă la un atac armat împotriva teritoriului sau forțelor unui stat membru. Această ambiguitate ar putea fi exploatată de un adversar.

Acea zonă economică exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 al NATO, iar un posibil atac sau act de sabotaj nu ar atrage automat și sprijinul aliaților.

„Există riscul să apară interferențe” în zona Mării Negre, susține șeful Armatei, potrivit televiziunii Digi 24, făcând referire la zboruri de survol sau nave ale Rusiei.

ZEE a României găzduiește platforme de extracție a gazelor naturale (ex: Neptun Deep), cabluri submarine de comunicații și energie, precum și rute maritime vitale pentru comerț. Acestea sunt ținte potențiale pentru acțiuni de sabotaj sau hărțuire.

Pentru proteja această platformă vitală, România trebuie să modernizeze Forțele Navale. „Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”, a spus șeful Armatei, menționând că nu exclude ca Turcia să ne ajute în protejarea platformei Neptun Deep.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE