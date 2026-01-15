La protest se vând căni cu imaginea lui Călin Georgescu

În jurul orei 18:15, la manifestare erau în jur de 3.000 de persoane. Printre protestatari au apărut și oameni care vând căni cu imaginea lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. O astfel de cană costă 50 de lei.

Protestatarii cer abrogarea Legii Vexler

Claudiu Târziu, liderul partidului Acțiunea Conservatoare, a susținut că Legea Vexler reprezintă „cel mai grav atac la adresa identității, memoriei istorice și valorilor naționale ale românilor din ultimele trei decenii”.

„Forța protestului nu stă doar în numărul participanților, ci mai ales în claritatea mesajului. Orice abatere de la tema centrală slăbește cauza și favorizează exact interesele celor care vor ca Legea Vexler să rămână în vigoare”, a subliniat Claudiu Târziu.

Data de 15 ianuarie nu a fost aleasă întâmplător pentru protest. „Ziua dedicată lui Mihai Eminescu, simbol al culturii și conștiinței naționale, este cadrul potrivit pentru un protest cu o motivație cultural-identitară profundă, în deplină concordanță cu valorile asumate de Acțiunea Conservatoare”, arată partidul într-un comunicat.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) s-a raliat protestului.

Traseul autorizat al marșului: Piața Universității – Ateneul Român

Poliția București a anunțat că scopul declarat al protestului de astăzi este „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești”.

Programul protestului va fi următorul: între orele 17.30-18.30, adunarea participanților în Piața Universității – esplanada statui; între orele 18.30-18.45, scurte alocuțiuni în Piața Universității – esplanada statui; între orele 18.45-19.30, deplasarea participanților se va realiza pe banda I de circulație, pe următorul traseu: Piața Universității (esplanada statui) – travers în dreptul Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Magheru – stânga str. George Enescu – stânga str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei – trotuarul din fața parcului Ateneului Român; între orele 19.30-19.40, scurte alocuțiuni și depuneri de coroane pe trotuarul din fața parcului Ateneului Român; între orele 19.40-20.30, defluirea totală a participanților pe următorul traseu: str. Benjamin Franklin – stânga Bd. Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – punct final trotuarul adiacent intersecției Bd. Lascăr Catargiu cu Bd. Iancu de Hunedoara.

