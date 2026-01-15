Potrivit magistraților de la instanța supremă, pensia de serviciu va fi mai mică decât cea calculată pe baza contributivității cu până la 51% pentru judecătorii ÎCCJ. Rezultatele expertizei vor fi prezentate Curții Constituționale a României (CCR).

ÎCCJ reclamă reduceri drastice ale pensiilor de serviciu, d epână la 51%

Conform datelor comunicate de ÎCCJ, modificările legislative propuse de Guvernul Bolojan afectează semnificativ pensiile magistraților.

Pentru judecătorii și procurorii de la judecătorii și parchetele aferente, pensiile ar scădea cu 36%, în timp ce pentru cei de la tribunale și curți de apel, reducerea ar fi de 35%, respectiv 33%. Oficialii ÎCCJ subliniază că, în cazul judecătorilor de la instanța supremă, reducerea ajunge la 51%, informează News.ro.

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate”, au transmis reprezentanții ÎCCJ.

Magistrații acuză că legea „anulează de facto pensiile de serviciu”

Magistrații susțin că legea contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene a Drepturilor Omului. Ei avertizează că modificările legislative „anulează de facto pensiile de serviciu”, afectând grav independența justiției. „Aceasta nu mai este o reformă a pensiilor speciale, ci o confiscare a drepturilor magistraților, situație fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

De asemenea, ÎCCJ subliniază că „independența justiției nu poate fi subminată prin mecanisme financiare arbitrare”, iar echilibrul bugetar invocat de Executiv nu justifică eliminarea garanțiilor constituționale.

Critici aduse procesului legislativ

Magistrații contestă și procesul legislativ prin care s-au adoptat modificările. ÎCCJ acuză lipsa justificării caracterului de urgență invocat de Guvern și susține că Executivul nu a prezentat date economice clare care să susțină necesitatea schimbărilor. În plus, legea este considerată neclară și imprevizibilă, utilizând termeni juridici inexistenți sau nedefiniți, ceea ce afectează principiul securității juridice.

„Prin cumularea normelor referitoare la eșalonarea vârstei de pensionare și a vechimii în muncă, 45% dintre magistrați sunt obligați să continue activitatea până la 65 de ani, iar 21% până la 60-64 de ani”, au precizat magistrații. Ei subliniază că legea creează discriminare între categoriile de pensii de serviciu, magistrații fiind dezavantajați în comparație cu alte categorii profesionale.

Magistrații susțin că legea încalcă decizii anterioare ale CCR

Înalta Curte a sesizat CCR pe 5 decembrie 2025, solicitând controlul constituționalității legii. CCR urmează să dezbată sesizarea vineri, după trei amânări. Decizia a fost amânată pdin lipsă de cvorum după ce patru judecători CCR numiți de PSD au părăsit intenționat ședința.

Magistrații susțin că legea încalcă decizii anterioare ale CCR și standardele de claritate legislativă, fiind incompatibilă cu statul de drept.

Ilie Bolojan. Foto gov.ro

Ce prevede legea

Proiectul legislativ, adoptat de Guvern pe 2 decembrie 2025, stabilește noi condiții de pensionare pentru magistrați. Principalele modificări includ:

Stabilirea vârstei standard de pensionare la 65 de ani, cu o etapizare a creșterii progresive a vârstei de pensionare;

Introducerea unei vechimi totale de muncă de cel puțin 35 de ani, aplicată gradual;

Limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

De asemenea, legea modifică prevederile privind actualizarea pensiilor și acordarea bonificației de 1%, restrângând aceste posibilități doar la persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare anterior intrării în vigoare a legii.

Proiectul a fost anterior declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie 2025, pentru nerespectarea termenului legal de emitere a avizului Consiliului Superior al Magistraturii. În ciuda modificărilor ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ noua formă a legii, notează News.ro.

