Sănătatea: de la subiect de nișă la mainstream

În 2025, cărțile despre sănătate și wellbeing au ocupat poziții centrale în topurile vânzărilor.

Volume precum „Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor” de Jacques Martel, „Creierul și misterele sufletului” de Leon Dănăilă și „Revoluția glucozei” de Jessie Inchauspe au fost intens achiziționate.

„În 2025, vedem că românii nu mai aleg cărțile doar pentru informare sau relaxare. Lectura este folosită pentru a înțelege cum să gestioneze mai bine stresul, corpul, emoțiile și ritmul vieții de zi cu zi. Este o alegere mult mai pragmatică și mai asumată decât în trecut”, explică Loredana Tudor, Marketing Manager Libris.

„Observăm o orientare către cărți care oferă explicații structurate și soluții concrete, ceea ce indică o nevoie reală de control și stabilitate”, mai adaugă aceasta.

Literatura clasică: un refugiu în contextul incertitudinii

Românii continuă să caute sensul în literatură clasică. „Nopți albe” de Feodor Dostoievski și ”Ferma animalelor” de George Orwell se numără printre cele mai citite titluri în 2025.

TikTok, prin fenomenul BookTok, a jucat un rol crucial în popularizarea acestor opere, contribuind la revenirea autorilor clasici în prim-plan.

„Nopți albe”, de Dostoievski, a captat atenția generației Z prin teme precum singurătatea, nevoia de conexiune și vulnerabilitatea emoțională, își menține poziția de lider și în 2025, urcând pe al doilea loc în topul general Libris (față de locul 9 în 2024).

„BookTok nu produce rotații rapide de titluri, ci consolidează un nucleu relativ stabil de aproximativ 15–20 de volume care rămân relevante pe termen lung. Alegerea este ghidată preponderent de impactul emoțional al lecturii, mai degrabă decât de analiză critică sau notorietate literară, ceea ce explică revenirea autorilor clasici în topuri printr-o lectură contemporană, aliniată preocupărilor actuale ale publicului tânăr”, adaugă Loredana Tudor.

Cărțile pentru copii au reprezentat 27,14% din totalul comenzilor pe Libris.ro, confirmând o reorientare către lectură educativă și familială.

„Micul Prinț” rămâne lider absolut, urmat de titluri precum „101 povești de noapte bună” și „O vară cu Isidor” de Veronica D. Niculescu.

Cum au cumpărat românii cărți în 2025

Traficul mobil a generat 80,4% din totalul vizitelor pe Libris.ro, reflectând o integrare a procesului de achiziție în rutina zilnică.

Cele mai multe comenzi pe cap de locuitor au venit din Ilfov, Brașov și București, iar județele Harghita, Covasna și Teleorman s-au aflat la polul opus.

Un cititor din Constanța a realizat achiziții în valoare de 81.950 lei, iar un alt cititor din București a plasat 170 de comenzi într-un singur an.

În zona corporate, o comandă impresionantă a inclus 4.600 de exemplare, în valoare de 154.901,73 lei.

„Lectura rămâne o alegere constantă și relevantă, atât pentru cititorii individuali, cât și pentru organizații. Cartea este percepută ca un instrument de educație, reflecție și dezvoltare, nu ca un consum ocazional”, subliniază Loredana Tudor.

Asta deși România se află printre ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de achiziționarea de cărți, atât tipărite, cât și electronice, potrivit unui studiu realizat de Eurostat.

De altfel, românii citesc cel mai puțin din Europa, a avertizat Mihai Mitrică, directorul Asociației Editorilor.

Mai exact, peste 70% din populația adultă din România nu citește nici măcar o carte pe an. Estimările pentru 2025 arată că există între 600.000 și 800.000 de cititori fideli în România.

Topurile celor mai citite cărți ale anului 2025

Cele mai vândute titluri ale anului 2025 reflectă o combinație de preocupări pentru sănătate, literatură clasică și dezvoltare personală.

Top 10 cele mai vândute cărţi de pe Libris.ro în anul 2025:

Micul Prinţ – Antoine de Saint-Exupery Nopţi albe – Feodor Dostoievski Marele dicţionar al bolilor şi afecţiunilor – Jacques Martel Omul în căutarea sensului vieţii – Viktor E. Frankl Puterea extraordinară a subconştientului tău – Joseph Murphy Secretul Secretelor – Dan Brown Creierul şi misterele sufletului – Leon Danaila Plante tămăduitoare – Nicolae Onu, Mihaela Onu Revoluţia glucozei. Echilibrarea glicemiei poate să-ţi schimbe viaţa – Jessie Inchauspe Ferma animalelor – George Orwell

Top cele mai vândute cărți în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cei mai vânduţi autori pe libris.ro în anul 2025:

F. M. Dostoievski Freida McFadden Antoine de Saint-Exupéry Ioana Parvulescu Liane Schneider Geronimo Stilton Roald Dahl Jacques Martel Eric-Emmanuel Schmitt Dav Pilkey

Top cei mai citiți autori în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cei mai vânduţi autori români pe libris.ro în anul 2025:

Ioana Pârvulescu Leon Magdan Ioana Chicet-Macoveiciuc Alex Donovici Alec Blenche Veronica D. Niculescu Dan-Silviu Boerescu Radu Paraschivescu Niculina Gheorghiţă Igor Bergler

Top cei mai citiți autori români în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cele mai vândute cărţi pentru copii

Micul prinţ – Antoine de Saint-Exupery 101 poveşti de noapte bună Primele poezii şi cântecele pentru cei mai mici pitici O vară cu Isidor – Veronica D. Niculescu 101 poveşti cu animale 500 de ghicitori isteţe pentru copii Ed.2 Fetiţa căreia nu-i plăcea numele sau – Elif Shafak 99 poveşti cu litere mari pentru pitici şi bunici Activităţi STEM. Ştiinţa senzaţională – Stephanie Clarkson Invizibilii – Ioana Pârvulescu

Top cele mai citite cărți pentru copii, 2025, pe Libris. Foto: Libris

Topul nu include autori din categoria Manuale, Carte Şcolară.

Top 10 cele mai vândute titluri din categoria Beletristică

Nopţi albe – Feodor M. Dostoievski Secretul Secretelor – Dan Brown Ferma animalelor – George Orwell 1984 – George Orwell Cât timp înfloresc lămâii – Zoulfa Katouh Eu sunt Emilia del Valle – Isabel Allende Trupul sufletului – Ludmila Ulitkaia Menajera – Freida McFadden Să nu mă minţi – Freida McFadden De veghe în lanul de secară – J.D. Salinger

Top cele mai citite cărți beletristică în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cele mai vândute cărți din categoria Dezvoltare personală

Comunicarea nonviolentă – Marshall B. Rosenberg Totul e în regula în mine şi în lume – Petronela Rotar Curajul de a nu fi pe placul celorlalţi – Ichiro Kishimi, Fumitake Koga Atomic Habits – James Clear Cele cinci limbaje ale iubirii. Ed. 6 – Gary Chapman Vindecarea copilului interior – Stefanie Stahl Ora inimii – Irvin D. Yalom, Benjamin Yalom Arta manipulării – Kevin Dutton Când corpul spune nu – Gabor Mate Viaţa care te aşteaptă – Brianna Wiest

Top 10 cele mai vândute cărţi în engleză:

We Did Ok, Kid – Sir Anthony Hopkins Alchemised – SenLinYu Matilda. Special Edition – Roald Dahl White Nights – Fyodor Dostoevsky Once Upon a Broken Heart – Stephanie Garber Fake Skating – Lynn Painter Wonder – R.J. Palacio Powerless. The Powerless Trilogy #1 – Lauren Roberts Gangsta Granny. Gangsta Granny #1 – David Walliams Fearless – Lauren Roberts

Top cele mai vândute cărți în engleză, 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cele mai vândute cărţi din Bibliografia şcolară:

Amintiri din copilărie – Ion Creangă Recreaţia mare – Mircea Sântimbreanu Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain Singur pe lume – Hector Malot Ion- Liviu Rebreanu Fram, ursul polar – Cezar Petrescu Enigma Otiliei – George Călinescu Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu Băiatul cu pijamale în dungi – John Boyne Din lumea celor care nu cuvântă – Emil Gârleanu

