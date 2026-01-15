Sănătatea: de la subiect de nișă la mainstream

În 2025, cărțile despre sănătate și wellbeing au ocupat poziții centrale în topurile vânzărilor.

Volume precum „Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor” de Jacques Martel, „Creierul și misterele sufletului” de Leon Dănăilă și „Revoluția glucozei” de Jessie Inchauspe au fost intens achiziționate. 

„În 2025, vedem că românii nu mai aleg cărțile doar pentru informare sau relaxare. Lectura este folosită pentru a înțelege cum să gestioneze mai bine stresul, corpul, emoțiile și ritmul vieții de zi cu zi. Este o alegere mult mai pragmatică și mai asumată decât în trecut”, explică Loredana Tudor, Marketing Manager Libris.

„Observăm o orientare către cărți care oferă explicații structurate și soluții concrete, ceea ce indică o nevoie reală de control și stabilitate”, mai adaugă aceasta.

Literatura clasică: un refugiu în contextul incertitudinii

Românii continuă să caute sensul în literatură clasică. „Nopți albe” de Feodor Dostoievski și ”Ferma animalelor” de George Orwell se numără  printre cele mai citite titluri în 2025. 

TikTok, prin fenomenul BookTok, a jucat un rol crucial în popularizarea acestor opere, contribuind la revenirea autorilor clasici în prim-plan. 

„Nopți albe”, de Dostoievski, a captat atenția generației Z prin teme precum singurătatea, nevoia de conexiune și vulnerabilitatea emoțională, își menține poziția de lider și în 2025, urcând pe al doilea loc în topul general Libris (față de locul 9 în 2024).

„BookTok nu produce rotații rapide de titluri, ci consolidează un nucleu relativ stabil de aproximativ 15–20 de volume care rămân relevante pe termen lung. Alegerea este ghidată preponderent de impactul emoțional al lecturii, mai degrabă decât de analiză critică sau notorietate literară, ceea ce explică revenirea autorilor clasici în topuri printr-o lectură contemporană, aliniată preocupărilor actuale ale publicului tânăr”, adaugă Loredana Tudor.

Cărțile pentru copii au reprezentat 27,14% din totalul comenzilor pe Libris.ro, confirmând o reorientare către lectură educativă și familială. 

„Micul Prinț” rămâne lider absolut, urmat de titluri precum „101 povești de noapte bună” și „O vară cu Isidor” de Veronica D. Niculescu.

Cum au cumpărat românii cărți în 2025

Traficul mobil a generat 80,4% din totalul vizitelor pe Libris.ro, reflectând o integrare a procesului de achiziție în rutina zilnică. 

Cele mai multe comenzi pe cap de locuitor au venit din Ilfov, Brașov și București, iar județele Harghita, Covasna și Teleorman s-au aflat la polul opus.

Un cititor din Constanța a realizat achiziții în valoare de 81.950 lei, iar un alt cititor din București a plasat 170 de comenzi într-un singur an. 

În zona corporate, o comandă impresionantă a inclus 4.600 de exemplare, în valoare de 154.901,73 lei. 

„Lectura rămâne o alegere constantă și relevantă, atât pentru cititorii individuali, cât și pentru organizații. Cartea este percepută ca un instrument de educație, reflecție și dezvoltare, nu ca un consum ocazional”, subliniază Loredana Tudor.

Asta deși România se află printre ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de achiziționarea de cărți, atât tipărite, cât și electronice, potrivit unui studiu realizat de Eurostat.

De altfel, românii citesc cel mai puțin din Europa, a avertizat Mihai Mitrică, directorul Asociației Editorilor.

Mai exact, peste 70% din populația adultă din România nu citește nici măcar o carte pe an. Estimările pentru 2025 arată că există între 600.000 și 800.000 de cititori fideli în România.

Topurile celor mai citite cărți ale anului 2025

Cele mai vândute titluri ale anului 2025 reflectă o combinație de preocupări pentru sănătate, literatură clasică și dezvoltare personală.

Top 10 cele mai vândute cărţi de pe Libris.ro în anul 2025:

  1. Micul Prinţ – Antoine de Saint-Exupery
  2. Nopţi albe – Feodor Dostoievski
  3. Marele dicţionar al bolilor şi afecţiunilor – Jacques Martel
  4. Omul în căutarea sensului vieţii – Viktor E. Frankl
  5. Puterea extraordinară a subconştientului tău – Joseph Murphy
  6. Secretul Secretelor – Dan Brown
  7. Creierul şi misterele sufletului – Leon Danaila
  8. Plante tămăduitoare – Nicolae Onu, Mihaela Onu
  9. Revoluţia glucozei. Echilibrarea glicemiei poate să-ţi schimbe viaţa – Jessie Inchauspe
  10. Ferma animalelor – George Orwell
Top cele mai vandute carti 2025 - libris
Top cele mai vândute cărți în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cei mai vânduţi autori pe libris.ro în anul 2025:

  1. F. M. Dostoievski
  2. Freida McFadden
  3. Antoine de Saint-Exupéry
  4. Ioana Parvulescu
  5. Liane Schneider
  6. Geronimo Stilton
  7. Roald Dahl
  8. Jacques Martel
  9. Eric-Emmanuel Schmitt
  10. Dav Pilkey
Top cei mai citiți autori în 2025, pe Libris
Top cei mai citiți autori în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cei mai vânduţi autori români pe libris.ro în anul 2025:

  1. Ioana Pârvulescu
  2. Leon Magdan
  3. Ioana Chicet-Macoveiciuc
  4. Alex Donovici
  5. Alec Blenche
  6. Veronica D. Niculescu
  7. Dan-Silviu Boerescu
  8. Radu Paraschivescu
  9. Niculina Gheorghiţă
  10. Igor Bergler
Top cei mai citiți autori români în 2025, pe Libris.
Top cei mai citiți autori români în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cele mai vândute cărţi pentru copii

  1. Micul prinţ – Antoine de Saint-Exupery
  2. 101 poveşti de noapte bună
  3. Primele poezii şi cântecele pentru cei mai mici pitici
  4. O vară cu Isidor – Veronica D. Niculescu
  5. 101 poveşti cu animale
  6. 500 de ghicitori isteţe pentru copii Ed.2
  7. Fetiţa căreia nu-i plăcea numele sau – Elif Shafak
  8. 99 poveşti cu litere mari pentru pitici şi bunici
  9. Activităţi STEM. Ştiinţa senzaţională – Stephanie Clarkson
  10. Invizibilii – Ioana Pârvulescu
Top cele mai citite cărți pentru copii, 2025
Top cele mai citite cărți pentru copii, 2025, pe Libris. Foto: Libris

Topul nu include autori din categoria Manuale, Carte Şcolară.

Top 10 cele mai vândute titluri din categoria Beletristică

  1. Nopţi albe – Feodor M. Dostoievski
  2. Secretul Secretelor – Dan Brown
  3. Ferma animalelor – George Orwell
  4. 1984 – George Orwell
  5. Cât timp înfloresc lămâii – Zoulfa Katouh
  6. Eu sunt Emilia del Valle – Isabel Allende
  7. Trupul sufletului – Ludmila Ulitkaia
  8. Menajera – Freida McFadden
  9. Să nu mă minţi – Freida McFadden
  10. De veghe în lanul de secară – J.D. Salinger
Top cele mai citite cărți beletristică în 2025, pe Libris
Top cele mai citite cărți beletristică în 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cele mai vândute cărți din categoria Dezvoltare personală

  1. Comunicarea nonviolentă – Marshall B. Rosenberg
  2. Totul e în regula în mine şi în lume – Petronela Rotar
  3. Curajul de a nu fi pe placul celorlalţi – Ichiro Kishimi, Fumitake Koga
  4. Atomic Habits – James Clear
  5. Cele cinci limbaje ale iubirii. Ed. 6 – Gary Chapman
  6. Vindecarea copilului interior – Stefanie Stahl
  7. Ora inimii – Irvin D. Yalom, Benjamin Yalom
  8. Arta manipulării – Kevin Dutton
  9. Când corpul spune nu – Gabor Mate
  10. Viaţa care te aşteaptă – Brianna Wiest

Top 10 cele mai vândute cărţi în engleză:

  1. We Did Ok, Kid – Sir Anthony Hopkins
  2. Alchemised – SenLinYu
  3. Matilda. Special Edition – Roald Dahl
  4. White Nights – Fyodor Dostoevsky
  5. Once Upon a Broken Heart – Stephanie Garber
  6. Fake Skating – Lynn Painter
  7. Wonder – R.J. Palacio
  8. Powerless. The Powerless Trilogy #1 – Lauren Roberts
  9. Gangsta Granny. Gangsta Granny #1 – David Walliams
  10. Fearless – Lauren Roberts
Top cele mai vandute carti engleza 2025 - libris
Top cele mai vândute cărți în engleză, 2025, pe Libris. Foto: Libris

Top 10 cele mai vândute cărţi din Bibliografia şcolară:

  1. Amintiri din copilărie – Ion Creangă
  2. Recreaţia mare – Mircea Sântimbreanu
  3. Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain
  4. Singur pe lume – Hector Malot
  5. Ion- Liviu Rebreanu
  6. Fram, ursul polar – Cezar Petrescu
  7. Enigma Otiliei – George Călinescu
  8. Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu
  9. Băiatul cu pijamale în dungi – John Boyne
  10. Din lumea celor care nu cuvântă – Emil Gârleanu
