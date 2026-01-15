Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani

Lucrările au loc în vacanța parlamentară, dar chiar și așa, sunt afectați oamenii care lucrează în clădirea imensă care găzduiește mai multe instituții.

Intervenția a început miercuri, 14 ianuarie, cu opriri etapizate, clădirea fiind alimentată temporar din rezervorul Stației de Hidrofor. Oprirea totală a alimentării cu apă este programată între 15 ianuarie (astăzi), ora 06:00, și 16 ianuarie, ora 01:00. Reluarea furnizării se va face etapizat, pe parcursul nopții, cu funcționare completă estimată până în dimineața zilei de 16 ianuarie, în jurul orei 08:00, conform informațiilor Libertatea.

Oprirea apei este necesară pentru efectuarea unor lucrări corective la instalațiile de distribuție a apei pentru funcționarea corespunzătoare a conductelor. Pe durata întreruperii complete a alimentării cu apă se vor monta conducte ocolitoare, pentru ca apa să evite porțiunile care se repară și, de asemenea, vor fi înlocuite mai multe componente ale instalațiilor.

Lucrările sunt executate de departamentele de specialitate din cadrul Camerei Deputaților, în calitate de administrator al tuturor rețelelor de distribuție din imobil.

Foarte important, oprirea alimentării cu apă nu îi afectează pe toți angajații simultan. Mai exact, etajele inferioare vor avea apă până la o anumită oră, în funcție de modul în care se scurge apa din conducte, iar etajele superioare vor fi afectate mai devreme.

Potrivit informațiilor Libertatea, sistemele de distribuție a apei și Stația de Hidrofor din Parlament au o vechime de peste 40 de ani. Ele au fost date în exploatare înainte de 1981, înaintea începerii construcției la Casa Poporului, și au fost folosite inclusiv în perioada organizării de șantier.

Din acest motiv, în ultimii ani au fost înregistrate numeroase avarii, iar în 2025 s-au făcut numeroase lucrări de sudură. Având în vedere gradul ridicat de uzură, aceste reparații au avut un caracter provizoriu, așa că este necesară înlocuirea conductelor.

Casa Poporului / Casa Republicii a cărei construcție a început în 1984, în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagonul din SUA. Are peste 1.000 de camere, însă o mare parte a clădirii nu este folosită.

Fotografie din 1987: inclusiv Stadionul Republicii a fost demolat parțial pentru a face loc Casei Poporului

Palatul Parlamentului, clădirea gigant proiectată de arhitecta Anca Petrescu și finalizată după Revoluția din 1989, are o suprafață desfășurată de peste 300.000 de metri pătrați și o înălțime care se apropie de 90 de metri, dar, foarte important, coboară până la aproximativ 90 de metri sub pământ.