Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

Împărțit în două tabere, Războinici și Faimoși, show-ul de supraviețuire îl readuce în atenția tuturor pe Adrian Petre, un fotbalist român în vârstă de 27 de ani care a decis să arate că poate obține succes și în afara terenului de fotbal!

Adrian Petre a jucat la EURO U21

Adrian Petre a reușit să se facă pentru prima dată remarcat în fața publicului din țara noastră în anul 2019, când a făcut senzație alături de naționala României la Campionatul European U21. La acea vreme, el evolua în Danemarca, la Esbjerg, iar foarte multe persoane din lumea fotbalului afirmau că atacantul va ajunge un nume mare în sport.

Un an mai târziu, în 2020, Adrian Petre a fost transferat de FCSB pentru 800.000 de euro. Însă de acolo a început pentru el declinul!

Dacă înainte de a semna cu FCSB jucase peste 100 de meciuri și marcase de aproape 60 de ori, după ce a ajuns la echipa patronată de Gigi Becali, fotbalistul a jucat doar 10 meciuri și a marcat un gol.

Apoi, el a mai semnat cu echipe precum Farul Constanța, UTA Arad sau Hermannstadt și nu a mai reușit să se ridice la nivelul pe care îl arătase la EURO U21 2019. În vara anului 2025, el a semnat cu CS Păulești, în liga a 3-a din România, iar în toamna anului trecut s-a alăturat celor de la ACS D’Angelo București, echipă de minifotbal.

A renunțat la fotbal pentru a merge la Survivor România 2026

Din câte se pare, la doar 27 de ani, Adrian Petre pare că a decis să renunțe definitiv la fotbal, chiar dacă inițial fusese privit ca o mare speranță a sportului, și s-a alăturat emisiunii Survivor România 2026.

El face parte din echipa Războinicilor și speră să pună mâna pe marele trofeu în valoare de 100.000 de euro pe care îl oferă Antena 1.

