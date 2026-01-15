Cererea de recuzare, respinsă ca neîntemeiată de instanță

„Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Olimpiea Creţeanu”, se arată în decizia instanţei. Potrivit surselor judiciare, solicitarea de recuzare a fost înaintată de Administraţia Prezidenţială.

Decizia de respingere poate fi atacată cu recurs „odată cu fondul cauzei”, care urmează să fie discutat la Curtea de Apel Bucureşti vineri dimineaţă, la ora 9.00. Tot vineri, Curtea Constituţională a României (CCR) este aşteptată să se pronunţe, la ora 10.00, cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pensiilor speciale pentru magistraţi, înaintată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cererile de suspendare a actelor privind numirea lui Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost depuse la sfârşitul anului 2025 de avocata Silvia Uscov. Aceasta contestă faptul că cei doi judecători nu ar îndeplini condiţiile de vechime de 18 ani în specialitatea juridică sau în învăţământul superior juridic. Pronunţarea în acest caz a fost deja amânată pe 5 ianuarie pentru data de 16 ianuarie, conform portalului instanţelor.

Noi acțiuni în instanță și poziția fermă a UBB în apărarea lui Dacian Dragoș

Între timp, Silvia Uscov a deschis luni, 11 ianuarie, noi acţiuni în instanţă împotriva judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. De această dată, avocata solicită anularea actelor administrative de numire, şi nu doar suspendarea acestora. Dosarele au fost înregistrate la Curtea de Apel Bucureşti, dar nu au primit încă termene de judecată.

Pe de altă parte, Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a intervenit în apărarea lui Dacian Dragoş, profesor universitar în cadrul instituţiei din anul 2002.

„UBB îşi exprimă ferm dezaprobarea faţă de lansarea în spaţiul public a unor susţineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea unei entităţi fundamentale a statului de drept – Curtea Constituţională –, demers care nu serveşte consolidării democraţiei şi care nu trebuie promovat”, se arată într-un comunicat emis luni, 11 ianuarie.

Potrivit universităţii, Dragoş a parcurs toate treptele academice, de la asistent universitar, lector, conferenţiar, până la profesor, îndeplinind astfel cerinţele profesionale pentru funcţia de judecător constituţional. În acest context, controversa legată de vechimea sa profesională este considerată „nefondată” de către reprezentanţii UBB.

Ce spune judecătorul CCR Dragoș Dacian

Într-o intervenție la Euronews, judecătorul Dacian Dragoș a recunoscut că situația sa rămâne incertă. „Nu aș putea să spun că sunt atât de relaxat pentru că, sigur, teoretic absolut orice se poate întâmpla. Ce a spus președintele este corect. Asta este calea legală. Sigur, până se judecă cererea de anulare a decretului poate să dureze mai mult. Desigur că atunci se pot lua măsurile pentru înlocuire temporară din funcție, dar altceva nu aș avea ce să comentez”, a declarat acesta.

Judecătorul a atras atenția că o eventuală suspendare a sa ar putea avea consecințe negative asupra funcționării Curții Constituționale. Decizia privind situația judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș urmează să fie luată vineri de Curtea de Apel București.

Deciziile luate vineri de Curtea de Apel Bucureşti şi CCR ar putea avea implicaţii importante asupra structurilor instituţionale şi modului în care sunt numiţi judecătorii constituţionali, un subiect de interes major pentru statul de drept şi democraţia din România.